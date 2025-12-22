Τη μεγαλύτερη ενοποίηση της ΕΕ επιθυμεί η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, αν και παράλληλα εμφανίζεται επικριτική τόσο ως προς τον τρόπου που λειτουργεί σήμερα όσο και ως προς την επιρροή που έχει στον κόσμο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Βήμα.

Πιο συγκεκριμένα, το 53% των ερωτηθέντων απαντά πως έχει αρνητική άποψη για την ΕΕ σήμερα, ενώ το 41% απαντά πως έχει θετική. Όσον αφορά την πολιτική τοποθέτηση, όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως πολιτικά κεντρώοι (κεντροδεξιοί, κεντρώοι, κεντροαριστεροί) έχουν πιο θετική εικόνα σε σχέση με όσους τοποθετούνται στα πολιτικά άκρα.

Μεγαλύτερη ενοποίηση και ενίσχυση της ΕΕ θέλουν οι πολίτες

Την ίδια ώρα, όσον αφορά την πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσει η ΕΕ, η πλειοψηφία των πολιτών απαντά πως θα πρέπει να κινηθεί προς τη μεγαλύτερη ενοποίηση της αλλά και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της.

Αναλυτικότερα, το 62% απαντά πως είναι υπέρ της μεγαλύτερης ενοποίησης, ενώ το 34% υποστηρίζει την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-μελών.

Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πολιτών που απάντησαν στην παραπάνω ερώτηση, όσοι ανήκουν στη μεσαία τάξη και τα ανώτερα οικονομικά στρώματα είναι εκείνοι που στηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη μεγαλύτερη ενοποίηση, ενώ στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα η εικόνα είναι πιο μοιρασμένη.

«Η επιρροή της Ευρώπης στον κόσμο μειώνεται»

Σε ερωτήσεις που έθεσε η έρευνα προς τους πολίτες έγινε αντιληπτό πως η μεγάλη πλειοψηφία τους θεωρεί πως η επιρροή της Ευρώπης στον κόσμο μειώνεται, αν και παραμένει ακλόνητη η πεποίθηση πως οι χώρες μέλη της ΕΕ έχουν περισσότερα να κερδίσουν παρά να χάσουν από τη συμμετοχή τους στην Ένωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων στις ερωτήσεις αυτές, τα οποία μπορείτε να δείτε στους πίνακες που ακολουθούν:

Τέλος, όσον αφορά τις μεγαλύτερες απειλές, η κοινωνική ανισότητα, η ακροδεξιά και η Ρωσία είναι οι δημοφιλέστερες απαντήσεις μεταξύ των πολιτών.