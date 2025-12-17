ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Οι παραπολιτικές στήλες εστιάζουν σε ζητήματα που δεν βρίσκουν θέση στην κεντρική πολιτική σκηνή είτε γιατί δεν είναι αρκετά σημαντικά, είτε γιατί συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Και είναι επιτυχία μιας τέτοιας στήλης να ανακαλύπτει και να αποκαλύπτει πράγματα που έχουν σημασία, αλλά δεν γίνονται στα «φανερά». Αυτό, άλλωστε επιδιώκει και ο «Βηματοδότης», μια από τις παλαιότερες και πιο έγκυρες τέτοιες στήλες και στην οποία φιλοξενούνται οι «Αρρυθμίες». Υπάρχει, όμως, και μια πιο εύκολη συνταγή «επιτυχίας». Οι πληροφορίες που μεταφέρει μια τέτοια στήλη και που είναι εξ ορισμού αδύνατο να επιβεβαιωθούν άμεσα, αφού είναι «μυστικές», να έχουν βγει από το μυαλό του συντάκτη της. Και συνήθως αυτό δεν γίνεται απλώς για να κάνει σουξέ η στήλη, αλλά για να διοχετευτούν παραπλανητικές πληροφορίες. Εδώ ακολουθούμε τον πρώτο δρόμο και διεκδικούμε την αναγνώριση της επιτυχίας της στήλης, μέσω της επιβεβαίωσης των πληροφοριών και των εκτιμήσεων σε βάθος χρόνου, άλλοι επιλέγουν την δεύτερη και δεν ενδιαφέρονται και πολύ για την μακροπρόθεσμη αναγνώριση, αλλά κυρίως για την επίδραση στο πολιτικό παιχνίδι. Υπάρχει η δημοσιογραφία που αποκαλύπτει τα παιχνίδια και η δημοσιογραφία που συμμετέχει σ’ αυτά. Ένα δείγμα της δεύτερης περίπτωσης παρακολουθώ αυτές τις μέρες. Είχε διακινηθεί και παλαιότερα η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να παρακάμψει την Βουλή και να ασκήσει απευθείας διώξεις για αδικήματα υπουργών. Τώρα, μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επανήλθε στην επιφάνεια με την μορφή της «πληροφορίας» ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί λόγω ακριβώς αυτής της απόφασης και της «υπεροχής του ενωσιακού δικαίου». Επειδή εγώ θέλω να μεταδίδω πληροφορίες της πρώτης κατηγορίας που λέγαμε και παραπάνω, ρώτησα τον φίλο μου τον νομικό. Σαχλαμάρες λένε, μου είπε. Πρώτον, δεν σκέφτονται ότι αν κάτι τέτοιο ήταν δυνατόν η Εισαγγελία θα το είχε ήδη κάνει ή έστω θα το επιχειρούσε και στην υπόθεση των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δεύτερον, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα υπεροχής ενωσιακού δικαίου σε τέτοιες ποινικής φύσης υποθέσεις. Η εφαρμογή του εσωτερικού δικαίου όταν είναι ευνοϊκό για τους κατηγορούμενους, ακόμη κι αν αυτό αντιτίθεται σε προβλέψεις του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε ποινικές υποθέσεις έχει ήδη προκριθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν δίνω καμιά πιθανότητα να συμβεί κάτι διαφορετικό στο μέλλον. Αυτή η μηδενική πιθανότητα, όμως, διακινείται τις τελευταίες ημέρες από φιλοκυβερνητικές παραπολιτικές στήλες και μάλιστα με τη μορφή «εσωτερικής συνωμοσίας» κατά της κυβέρνησης και μάλιστα συνωμοσίας από τα πρόσωπα που έχουν ενοχλήσει πολύ την κυβέρνηση τελευταία, ιδίως με την εκδήλωση που μίλησαν οι Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος και παραβρέθηκαν πολλοί άλλοι. Είτε γιατί κάποιοι φοβούνται – κακώς, όπως είπα – ότι μπορεί να προκύψει τέτοιο θέμα και θέλουν να το «προλάβουν» και να το απαξιώσουν αποδίδοντάς το σε συνωμοσία, είτε γιατί, το πιθανότερο, θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να επιτεθούν στα πρόσωπα αυτά, διαδίδουν ότι οι «συνταγματολόγοι» Βενιζέλος και Παυλόπουλος, βασιζόμενοι στην απόφαση του ΣτΕ για τα ΑΕΙ, προωθούν (πού;) μια ερμηνεία που θα επέτρεπε την άσκηση ποινικών διώξεων για υπουργικά αδικήματα αγνοώντας την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής. Αυτές κι αν είναι σαχλαμάρες, μου είπε ο φίλος μου. Ο μεν πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάθει το μεγαλύτερο νομικό κάζο της ζωής του ακριβώς σε υπόθεση σύγκρουσης της εσωτερικής συνταγματικής τάξης με το δίκαιο της ΕΕ, θυμίζω τον «βασικό μέτοχο». Θα διακινδύνευε ποτέ να αλλάξει θέση και να πάθει τώρα μεγαλύτερο κάζο κι απ’ την άλλη πλευρά; Ο δε πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΝΔ-ΠαΣοΚ, αν τόσο καιρό τον παρακολουθούσαν αντί απλώς να του επιτίθενται όποτε λέει κάτι που δεν τους συμφέρει, θα ήξεραν ότι στο συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη πάρει θέση που τους συμφέρει! Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

***

Κομματική πειθαρχία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Αυτονόητη χαρακτηρίζουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου τη θέση που διατύπωσε χθες μιλώντας στην ΕΡΤ ο Παύλος Μαρινάκης, ότι θα ζητηθεί κομματική πειθαρχία, όταν θα έρθει προς ψήφιση στη βουλή το σχέδιο νόμου για το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Οι ίδιες πηγές απορρίπτουν το επιχείρημα ότι στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπήρξαν πληροφορίες για «αντάρτες», υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσω αυτού του τρόπου θα επέλθει διαφάνεια στις πληρωμές.

***

Διακομματική επιτροπή για τα αγροτικά

Ήταν να μην πάρει… μπροστά, όπως φαίνεται, το Μέγαρο Μαξίμου για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει τη σύσταση μίας επιτροπής στη Bουλή, με διακομματικό προεδρείο, ώστε δια της συναίνεσης, να καταλήξει η χώρα σε ένα σχέδιο για την διάσωσή του. Όπως μαθαίνω μάλιστα, έχουν ήδη αρχίσει τα τηλεφωνήματα στους βουλευτές που θα συμμετέχουν σε αυτήν την επιτροπή.

***

Τρέχει ο Χατζηδάκης

Την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης σφυροκοπούσαν την κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική, υποστηρίζοντας ότι μετά το καλοκαίρι του 2026 και τη λήξη των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης η ανάπτυξη θα πάρει την κατηφόρα, ο Κωστής Χατζηδάκης ενημέρωνε για την σύσκεψη της διυπουργικής επιτροπής με στόχο τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης του νέου προϋπολογισμού για έτη 2028-2034. Όπως είπε, κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου θα έρθουν στην Ελλάδα σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι, ύψους 49 δισ. ευρώ. «Το κενό χρηματοδότησης που κάποιοι επικαλούνται, δεν έχει βάση» είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

***

Αναιμική και αδιάφορη συζήτηση

Εντελώς αναιμική ήταν η φετινή συμμετοχή των βουλευτών στην κορυφαία, κατά τα άλλα, κοινοβουλευτική διαδικασία της συζήτησης και της ψηφοφορίας του προϋπολογισμού. Ελάχιστοι βουλευτές, άδεια έδρανα αδιάφορες ομιλίες που, κυρίως στη γαλάζια παράταξη, ήταν σχεδόν ίδιες. Η συμμετοχή, αυξήθηκε σταδιακά όταν πλησίαζε η ώρα των αρχηγών. Η δεξιά πτέρυγα, γέμισε λίγο πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού. Πάντως, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που το παρατήρησαν. Αλλά ακόμα και οι υπάλληλοι στο καφενείο που συνέκριναν προηγούμενες εποχές όταν έσφυζε από ζωή η Βουλή σε τέτοιες διαδικασίες. Νομίζω, πρέπει να προβληματίσει όλες τις πτέρυγες και όλα τα κόμματα τι είναι αυτό που κάνει τους βουλευτές ή τους επιτρέπει, αν θέλετε, να αδιαφορούν τόσο πολύ και τόσο εκκωφαντικά για τα καθήκοντα τους.

***

Ο κόφτης και ο Χαρίτσης

Εντός του χρόνου ήταν οι περισσότερες ομιλίες των αρχηγών, με τον Αλέξη Χαρίτση να είναι ο μοναδικός που ξεπέρασε για λίγο τον χρόνο. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς δεν είναι ακόμα εξοικειωμένος με τον χρονοκόφτη, θα συνηθίσει…

***

Ανάψαν… τα «λαμπάκια» της Ζωής

Μια πρώτη γεύση για όσα θα γίνουν σήμερα στην εξεταστική επιτροπή με την κατάθεση του Γιώργου Μυλωνάκη έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που ακόμα και όταν βρίσκονταν χθες στην Ολομέλεια μόλις τον είδε τις άναψε τα «λαμπάκια». Τον ανέφερε και στην ομιλία της ενώ και εκτός μικροφώνου όταν ήταν άλλοι αρχηγοί στο βήμα, άφησε τα «καρφιά» της. Ο Μυλωνάκης, πάντως, καθόταν στα υπουργικά έδρανα. Το τι θα πει σήμερα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ρόλο του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αν γνώριζε νωρίτερα ή όχι την υπόθεση που έφτασε στην ευρωπαία εισαγγελέα.

***

Ο Λαζαρίδης ως αστυνόμος «Σαΐνης»

Έπεσα σε ένα πηγαδάκι βουλευτών της αντιπολίτευσης που συζητούσαν την «ταχύτητα» και τα «αντανακλαστικά» της κυβέρνησης. Αφορμή, το πόσο γρήγορα βρήκε και διασταύρωσε την είδηση ο Μακάριος Λαζαρίδης ότι ο Γιώργος Λαμπράκης που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε κουμπαριά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι βουλευτές που λέτε τσέκαραν πως η αστυνομία έστειλε μήνυμα στους διαπιστευμένους συντάκτες πως μία τέτοια επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στις 08:10, χωρίς να αναγράφονται ονόματα ή κάποια στοιχεία που θα βοηθούσαν στην έρευνα. Πριν προλάβουν καλά-καλά να πάνε τους συλληφθέντες στο τμήμα, να ανέβει η είδηση στα σάιτ και να ξεκινήσουν να ρωτούν ποιοι είναι όλοι αυτοί, ο Λαζαρίδης είχε διασταυρώσει την είδηση και την έδωσε στη δημοσιότητα λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συνεδρίασής. Δέκα παρά όλη η Ελλάδα ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας για το περιστατικό και από τότε μου λένε μεταξύ των συναδέλφων του, το παρατσούκλι του Μακάριου είναι πλέον το «αστυνόμος Σαΐνης».

***

Οι δορυφόροι της Google και η Ελλάδα

Ενδεχομένως να θυμάστε το δημοσίευμα του «Βήματος» το περασμένο φθινόπωρο για τους δορυφόρους της Google που προορίζονται να εποπτεύουν τα όσα συμβαίνουν εν πρώτοις στα δύο οριοθετημένα θαλάσσια πάρκα και στη συνέχεια γενικότερα στο Αιγαίο. Βασικό αντικείμενο θα είναι και η αποτροπή της παράνομης αλιείας, με τα περιστατικά πάντως να πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα, κυρίως από τους… φίλους μας τους Τούρκους. Έως λοιπόν οι δορυφόροι να τεθούν σε τροχιά- όταν δηλαδή στέρξει η αθάνατη ελληνική διοίκηση να προωθήσει την εφαρμογή του σχετικού μνημονίου- ακολουθούνται πιο κλασικές πρακτικές.

Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντυ Μπελέρη εστάλη επιστολή μελών του ευρωκοινοβουλίου από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα και Ισπανία προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ δια της οποίας απαιτείται άμεση δράση των «27» ώστε να αντιμετωπιστεί η παράνομη αλιεία από την πλευρά της Τουρκίας. Αφορμή ήταν η τελευταία παραβίαση που καταγράφηκε στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου έπεσαν και κάτι… ψιλοί πυροβολισμοί. Γεγονός που δείχνει πόσο κοντά μπορεί να βρεθούμε σε πιο θερμές καταστάσεις αν τα περιστατικά συνεχιστούν αβίαστα.

***

Νέο μέτωπο με τους αγρότες;

Έντονο παρασκήνιο καταγράφηκε στην ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας για την υπερψήφιση ή μη στην ολομέλεια του Στρασβούργου των αντισταθμιστικών μέτρων της Mercosur, δηλαδή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ- Λατινικής Αμερικής που κυοφορείται εδώ και… μόλις 25 χρόνια. Όπως μου έλεγε άριστος γνώστης της υπόθεσης από τη συμφωνία ευνοούνται ορισμένοι παραγωγοί, όπως πχ οι οινοπαραγωγοί, πλήττονται άλλοι όπως οι καλλιεργητές οσπρίων. Επειδή, όμως, το θέμα άπτεται των αγροτικών κινητοποιήσεων μεταξύ των ευρωβουλευτών του κυβερνώντος κόμματος υπήρξαν δεύτερες σκέψεις, παρότι πρόκειται για μέτρα που θα λειτουργήσουν υπέρ όσων μάλλον ζημιώνονται από τη Mercosur. Και αυτό διότι όπως έλεγαν ορισμένα στελέχη- όχι τα πλέον πολιτικά της ομάδας- δεν είναι ώρα να ανοίξει κι άλλο μέτωπο με τους αγρότες. Όπως μαθαίνω το θέμα έφτασε μέχρι το Μαξίμου, απ’ όπου και δόθηκε η εντολή υπερψήφισης. Σημειώστε πάντως ότι η Mercosur ίσως είναι η αιτίες για τις επόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

***

Η Κίμπερλι και οι ΜΑGA διπλωμάτες

Μόλις το περασμένο Σάββατο σας έγραφα, με αφορμή την έντονη δράση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα και του ομολόγου της στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, ότι ζούμε στην εποχή των MAGA διπλωματών. Και επειδή είδα ότι ειδικά η αναφορά για τον τρόπο που ορισμένα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου σπεύδουν να εκμεταλλευτούν ένα photo opportunity με την πρεσβευτή προκάλεσε αντιδράσεις, αποφάσισα να επανέλθω. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι η Γκίλφοιλ κάνει άριστα τη δουλειά της. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το αμερικανικό αποτύπωμα στην Ελλάδα μεγεθύνθηκε εμπράκτως ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Το περιτύλιγμα είναι σημείο των καιρών. Μπορείς να αποδεχθείς τους νέους κανόνες του παιχνιδιού και να προχωράς χωρίς όμως να συμβάλλεις στη λογική υπερφόρτωσης της εικόνας που παρακολουθούμε στους δέκτες μας τις τελευταίες εβδομάδες.

***

Το σχέδιο Τραμπ για την Ελλάδα

Από την άλλη πλευρά, στην ουσία δηλαδή των πραγμάτων, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Διότι όπως έχετε αντιληφθεί ο στενός πυρήνας της διοίκησης Τραμπ έχει στρέψει ευθέως τα βέλη του εναντίον των Ευρωπαίων, με το αμερικάνικο στρατηγικό δόγμα να καλεί σε υποστήριξη των εθνολαϊκιστών που αναπτύσσονται εντός των κρατών-μελών ώστε να αποδυναμωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θυμάμαι καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη τάσσεται διαχρονικά εναντίον αυτής της λογικής που επιχειρούν να επιβάλλουν οι Αμερικανοί. Δεν άκουσα όμως κανέναν από την Αθήνα να αντιδρά επισήμως για όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Περίεργο; Όχι τόσο. Η κ. Γκίλφοϊλ πάντως παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο περιοδικό Grace του «Βήματος», όπου μεταξύ άλλων επανέλαβε ότι όλα τα στελέχη της αμερικανικής πρεσβείας αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί εργάζονται για να εκπληρώσουν «το πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ, τις ιδέες του και την επιθυμία του για περιφερειακή σταθερότητα και ενεργειακή κυριαρχία εδώ, με την Ελλάδα να αποτελεί τον κόμβο».

***

«Αδημοσίευτα» ετών 50

Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας βρέθηκαν… κοντά στο ίδιο πάνελ. Τους έφερε κοντά η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χασαπόπουλου, πρώην συντάκτη του «Βήματος» επί μισό αιώνα («Τα Αδημοσίευτα», εκδόσεις Memento). Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ηπρώην υπουργός του ΠαΣοΚ και επίτροπος της Ε.Ε. Άννα Διαμαντοπούλου. Στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου του δήμου Αθηναίων, παρόντος του δημάρχου Χάρη Δούκα, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και άλλων κυβερνητικών στελεχών καθώς και πολλών βουλευτών της ΝΔ, η συζήτηση έφτασε και στην συνέντευξη Αντώνη Σαμαρά που είχε δώσει στον συγγραφέα του βιβλίου για το «Βήμα της Κυριακής» και η οποία αποτέλεσε την αφορμή για την διαγραφή του από το κυβερνών κόμμα, με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη να σχολιάζει από μικροφώνουαπευθυνόμενος προς τον δημοσιογράφο: «Μην περιμένεις να σου δώσουμε συνέντευξη μετά από αυτό…».