Αποδίδοντας η χθεσινή «Πανδώρα» του «Βήματος» στον Ευάγγελο Βενιζέλο ιδιότητες σύγχρονου Σίσυφου, ενώ διαπιστώνει «πως έχει συμφιλιωθεί με τη μοίρα του» όπως θα έλεγε ο Αλμπέρ Καμύ, παραλείπει τι εντέλει συμπεραίνει ο Καμύ γιά αυτή την συμφιλίωση: την απόλυτη ευτυχία.

Εξού και η υπόδειξη: «Πρέπει να υποθέσουμε τον Σίσυφο ευτυχισμένο» ως κατακλείδα του διδακτικού πρός όλους μας δοκιμίου του.

Διότι αυτός ο αιώνια τιμωρούμενος βασιλιάς, βρίσκει νόημα και δικαίωση στην ίδια την προσπάθεια παρά στο μάταιο του αποτελέσματος της -όπως άλλωστε συμβαίνει με ολα τα ζωτικά ψευδή πλην της θανατηφόρας πολιτικής.