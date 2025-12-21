Βίντεο που καταγράφουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την ένοπλη ληστεία, τη διαδρομή που ακολούθησαν και το καρτέρι που είχαν στήσει, περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης που εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., δύο άνδρες ηλικίας 37 και 36 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ληστεία κατά συναυτουργία, εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσέγγισαν με μηχανή

υπάλληλο εταιρείας, ο οποίος μετέφερε τις εισπράξεις. Υπό την απειλή όπλου του αφαίρεσαν τσάντα στο εσωτερικό της οποίας υπήρχαν 180.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι γνώριζαν τις κινήσεις του υπαλλήλου και είχαν προετοιμάσει το χτύπημα. Φορούσαν κουκούλες και καπέλα, ενώ είχαν επιλέξει σημείο που τους επέτρεπε άμεση διαφυγή. Το βιντεοληπτικό υλικό θεωρείται καθοριστικό, καθώς αποτυπώνει τόσο την προσέγγιση του στόχου όσο και τη διαδρομή που ακολούθησαν μετά τη ληστεία.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας. Η μηχανή που χρησιμοποίησαν ανήκε στον 37χρονο και έφερε φορητή συσκευή εντοπισμού, ενώ φέρεται να είχε αφαιρέσει τις πινακίδες για να μην εντοπιστούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι λίγες ημέρες μετά τη ληστεία, ο 37χρονος απέκτησε πολυτελές όχημα μεγάλης αξίας, στοιχείο που εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τις Αρχές στο παρελθόν για σοβαρά αδικήματα.

Κατά τις έρευνες στις οικίες τους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων το επιχειρησιακό δίκυκλο, κλεμμένα οχήματα, φυσιγγία, κλειδιά οχημάτων, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, συσκευές GPS, ο ρουχισμός της ληστείας καθώς και το πολυτελές όχημα.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν και τέσσερις κλοπές οχημάτων δύο αυτοκινήτων και δύο δικύκλων που αποδίδονται στους ίδιους κατηγορούμενους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το βίντεο που συνοδεύει την υπόθεση αποτυπώνει με σαφήνεια τη μεθοδικότητα και τον τρόπο δράσης τους.