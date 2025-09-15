Σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για το μέλλον του TikTok κατέληξαν οι διαπραγματευτικές ομάδες ΗΠΑ και Κίνας στην Μαδρίτη και τώρα πλέον μένει μόνο η έγκριση της συμφωνίας για το θέμα από τους προέδρους των δύο χωρών, δηλαδή από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζίνπινγκ, οι οποίοι όπως έγινε γνωστό θα μιλήσουν την Παρασκευή για το ζήτημα.

Υπό αμερικανική ιδιοκτησία το TikTok

Η συμφωνία, που προβλέπει να περάσει η δημοφιλής πλατφόρμα μικρών βίντεο σε αμερικανική ιδιοκτησία, ουσιαστικά θα επιτρέψει την συνέχιση της λειτουργίας της στην αγορά των ΗΠΑ, καθώς το TikTok θα έβγαινε εκτός λειτουργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις 17 Σεπτεμβρίου.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε ότι στις αμερικανο-σινικές εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη επιτεύχθηκε ένα πλαίσιο συμφωνίας αναφορικά με το TikTok, πλαίσιο που θα ανοίξει τον δρόμο για μετάβαση της πλατφόρμας σε αμερικανική ιδιοκτησία.

«Έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok. Οι δύο ηγέτες, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι, θα συνομιλήσουν την Παρασκευή για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, αλλά έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, «βγάζοντας» είδηση

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά και άφησε να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας του TikTok.

Ο Τραμπ είπε ότι θα συνομιλήσει την Παρασκευή με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ .

«Η μεγάλη Συνάντηση για το Εμπόριο στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! (σ.σ. Οι συνομιλίες) θα ολοκληρωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

«Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.

Νόμος που επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 2024 υποχρέωνε το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2025 εκτός κι αν η ByteDance πουλήσει την εταιρεία.

Όμως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.