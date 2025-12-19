Για δύο καιρικές φάσεις έως την Πρωτοχρονιά κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σε σημερινή ανάρτηση του, μιλάει για «υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο, Σάββατο, που ανοίγει τον δρόμο για τις κακοκαιρίες».

Έτσι, λοιπόν, από αύριο ξεκινάει η «παρέλαση» διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες.

Δύο καιρικές φάσεις έως την Πρωτοχρονιά

Ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις, σημειώνει ο κ. Τσατραφύλλιας.

1η ΦΑΣΗ (Φθινοπωρινός καιρός)

Κύρια χαρακτηριστικά οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές – καταιγίδες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες στις θάλασσές μας και τα χιόνια στα ψηλά βουνά.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου.

2η ΦΑΣΗ (Χειμωνιάτικος καιρός)

Κύρια χαρακτηριστικά η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, η επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων – βοριάδων, οι πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και τα πολλά χιόνια στα βουνά μας και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση του αντικυκλώνα – ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα «Πασχούγεννα», όπως χαρακτηρίζει ο μετεωρολόγος τον καλό καιρό που θυμίζει Πάσχα αλλά σε εποχή Χριστουγέννων, και φέρνοντάς μας τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό.

Αναλυτικές προγνώσεις καιρού

Σάββατο 20/12

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 21/12

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Δευτέρα 22/12

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη 23/12

Σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.