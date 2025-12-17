Ο ήπιος καιρός των τελευταίων ημερών θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή, με τον αντικυκλώνα να διατηρεί τις ευχάριστες συνθήκες σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, από το Σάββατο το μεσημέρι ο καιρός αλλάζει, καθώς ο αντικυκλώνας υποχωρεί και κακοκαιρίες περνούν στο προσκήνιο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μέχρι και την Παρασκευή «επιμένουμε σε ήπιο καιρικό μοτίβο», με χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα και το πρωί, ενώ μέσα στο Σάββατο αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη οργανωμένη διαταραχή –αναμένονται δύο μέχρι τα Χριστούγεννα– από τα δυτικά και βορειοδυτικά, επηρεάζοντας κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων, από το απόγευμα του Σαββάτου αναμένονται βροχές στη Θεσσαλία, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, ενώ τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν από το ύψος της Λαμίας και νοτιότερα, επηρεάζοντας το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο (ιδιαίτερα τα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα), τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την Αττικοβοιωτία και την Εύβοια.

Βροχές στην Αττική την Κυριακή

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος το Σάββατο, με βροχές να αναμένονται κυρίως την Κυριακή, χωρίς μέχρι στιγμής ενδείξεις για έντονα ή επικίνδυνα φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 16 βαθμούς Κελσίου, τιμές φυσιολογικές για την εποχή, αλλά αισθητά χαμηλότερες από τις ημέρες καλοκαιρίας που προηγήθηκαν.

Το βροχερό σκηνικό φαίνεται πως θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, με διαστήματα βροχών και αυξημένη συννεφιά σε πολλές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, στα ορεινά και πολύ ορεινά τμήματα αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, με το κρύο να γίνεται πιο αισθητό, ενώ στα πεδινά οι τιμές θα παραμείνουν ήπιες.

Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Μετά το πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας, ανοίγει ο δρόμος για την έλευση νέων βαρομετρικών συστημάτων που θα φέρουν βροχές αλλά και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Έτσι, η αλλαγή του χρόνου φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί με πιο χειμωνιάτικο καιρό. Ανήμερα τα Χριστούγεννα αναμένονται αρκετές βροχές και χιόνια στα ορεινά, ενώ όσο πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Τι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη

Καλός και ήπιος αναμένεται να είναι ο καιρός την Τετάρτη για σχεδόν όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Νεφώσεις αναμένονται μόνο στα νότια Επτάνησα, στην Πελοπόννησο, στις Σποράδες, στη δυτική Κρήτη και σε περιοχές της Θράκης.

Ο καιρός σε Αττική & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία από 07-18 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο το καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 04-14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός έως την Παρασκευή

Την Πέμπτη αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό και λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και την Παρασκευή.