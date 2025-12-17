Αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τόπους πιο πυκνές θα είναι στα νησιά του Ιονίου και στην Κρήτη. Τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες θα σχηματιστεί ομίχλη στα ηπειρωτικά, και η ορατότητα θα είναι περιορισμένη.

Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα, θα φτάσει το μεσημέρι έως 15 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια, 17-18 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 19-20 βαθμούς στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και στο Αιγαίο θα φυσάει ένα ήπιο βόρειο ρεύμα εντάσεως 2-4, στα Δωδεκάνησα μέχρι 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται να κυλήσει η μέρα με λιακάδα. Το πρωί θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και θα σχηματιστεί ομίχλη τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-18 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως 3 μποφόρ, αρχικά βόρειοι σταδιακά θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις.

Αίθριος αναμένεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπική συννεφιά το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6-15 βαθμούς, και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2-3 μποφόρ και το πρωί βόρειοι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα αυξηθούν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο, νεφώσεις αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Την Κυριακή, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Μετά το πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας, ανοίγει ο δρόμος για την έλευση νέων βαρομετρικών συστημάτων που θα φέρουν βροχές αλλά και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Έτσι, η αλλαγή του χρόνου φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί με πιο χειμωνιάτικο καιρό. Ανήμερα τα Χριστούγεννα αναμένονται αρκετές βροχές και χιόνια στα ορεινά, ενώ όσο πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα.