Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο σχετικής ηρεμίας, ο καιρός φαίνεται πως χαλάει και η Μεσόγειος μπαίνει ξανά σε τροχιά κακοκαιριών, με το βλέμμα στραμμένο στα Χριστούγεννα και –ίσως– στις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται να διαταράξει το μέχρι τώρα σταθερό πεδίο υψηλών πιέσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σειρά από διαδοχικές κακοκαιρίες.

Το πρώτο οργανωμένο κύμα θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Αντίθετα, δυτικές και βόρειες περιοχές φαίνεται να προστατεύονται από το ισχυρό αντικυκλωνικό πεδίο, που θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων. Η κακοκαιρία θα συνοδεύεται και από ασθενή ψυχρή εισβολή, οδηγώντας σε πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις σε ορεινά τμήματα.

Το μεγάλο ερωτηματικό

Την ίδια στιγμή, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι έως και τα Χριστούγεννα δεν αναμένονται σημαντικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, με τις τιμές να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και χωρίς ενδείξεις ακραίων καταστάσεων. Αντίστοιχα ήπια παραμένει και η εικόνα των ανέμων.

Το μεγάλο «ερωτηματικό», ωστόσο, αφορά τις βροχοπτώσεις, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εξακολουθούν να διαφωνούν για την ακριβή τροχιά ενός επιφανειακού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Όπως τονίζει, ακόμη και μικρές μετατοπίσεις του συστήματος μπορούν να αλλάξουν αισθητά τόσο την ένταση όσο και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅ Έως και τα Χριστούγεννα στο θερμοκρασιακό πεδίο δεν διαφαίνονται ουσιαστικές αποκλίσεις. Οι τιμές φαίνεται να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για ακραίες καταστάσεις.Το ίδιο ισχύει για τους ανέμους.… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 17, 2025

«Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος κάνει λόγο για «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές», κρατώντας ωστόσο αποστάσεις από βεβαιότητες.

Όπως εξηγεί, η επιστημονική πρόγνωση έχει όρια και απαιτεί χρόνο για μεγαλύτερη ακρίβεια. Για το διάστημα από το Σάββατο 20 έως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου προβλέπει λίγες βροχές σε κεντρικά και νότια τμήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Την Τρίτη και την Τετάρτη, 23 και 24 Δεκεμβρίου, αναμένονται περισσότερες βροχές στα δυτικά και βόρεια, στο ανατολικό Αιγαίο, ισχυροί νοτιάδες και χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα. Τα Χριστούγεννα φαίνεται πως θα κυλήσουν με ήπιο καιρό, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας και με λίγες βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Από την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου έως και την Πρωτοχρονιά, διαφαίνεται τάση για πιο ψυχρές καταστάσεις.

Αστατος καιρός τα Χριστούγεννα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, ο καιρός μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα είναι ήπιος, ωστόσο το Σαββατοκύριακο από την Θεσσαλία και νοτιότερα αναμένονται τοπικές βροχές. Όπως είπε αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου έως και ανήμερα τα Χριστούγεννα προβλέπεται σχετικά άστατος καιρός.

Αναλυτικά η πρόβλεψη από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη κυρίως τις πρωινές και νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και τις πρωινές και νυχτερινές ώρες τοπικά περιορισμένη ορατότητα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα νότια θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση το Σάββατο

Στα κεντρικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.