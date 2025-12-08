Η λειψυδρία και το σχέδιο αντιμετώπισης της έχει ανοίξει τα επενδυτικά ραντάρ… Και δεν είναι μόνο η λειψυδρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έντονη κινητικότητα και υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται γύρω από τις δύο μεγάλες εταιρείες ύδρευσης της χώρας, την ΕΥΑΘ και την ΕΥΔΑΠ, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες κινήσεις που αναμένεται να επανατοποθετήσουν τις εταιρείες στον επενδυτικό χάρτη και να ενισχύσουν τη διασπορά, τη διαφάνεια και τη δυναμική των μετοχών τους.

Το placement στην ΕΥΑΘ

Σήμερα, Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, placement για τη διάθεση ποσοστού της τάξεως του 4%-5% της ΕΥΑΘ, από τη συμμετοχή του Υπερταμείου, με στόχο την απομείωση της συμμετοχής του από το σημερινό 29% σε επίπεδα κάτω του 25%.

Στόχος είναι αφενός η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και η ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής, καθώς σήμερα περί το 79% βρίσκεται συγκεντρωμένο στο Ελληνικό Δημόσιο και στο Υπερταμείο, και αφετέρου η συμμόρφωση με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συνολικά, αναμένεται να διατεθούν λίγο λιγότερο από 1,8 εκατ. μετοχές, με το ύψος της συναλλαγής να εκτιμάται στα 6-7 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την τελική αποτίμηση, η οποία ως είθισται θα εμπεριέχει και ένα discount της τάξεως του 4-5% (σ.σ. σήμερα η μετοχή είναι στα 3,83 ευρώ).

Φυσικά το ενδιαφέρον θα είναι στον «παραλήπτη» του πακέτου, με την αγορά να περιμένει έναν στρατηγικό επενδυτή. Το σενάριο αυτό θεωρείται και το βέλτιστο για τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Αναμονή για τα νέα τιμολόγια και αποτίμηση 139 εκατ. ευρώ

Σήμερα, η κεφαλαιοποίηση της ΕΥΑΘ διαμορφώνεται στα 139 εκατ. ευρώ, με τους περισσότερους εγχώριους αναλυτές να εκτιμούν ότι εάν υπάρξει αύξηση των τιμολογίων, ενδεχομένων να υπάρξει μια επί τα βελτίω προσαρμογή και της αποτίμησης της εισηγμένης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική έχει ήδη λάβει κυβερνητικό «πράσινο φως».

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους 209 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2023-2027, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Επίσης, φιλοδοξεί να μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα κατά 50% έως το 2030, ενεργοποιώντας σημαντικές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Έχει ήδη εξασφαλίσει 75 GWh από αιολικό πάρκο και, από την 1η Ιουλίου, άλλες 25 GWh από νέο φωτοβολταϊκό, ενώ παράλληλα αξιοποιεί βιοαέριο στις εγκαταστάσεις της Σίνδου. Οι κινήσεις αυτές οδηγούν σε δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους για την εταιρεία.

Η λειψυδρία και το ισχυρό ενδιαφέρον και για την ΕΥΔΑΠ

Το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται όμως μόνο στα «νερά» της Θεσσαλονίκης, καθώς στο προσκήνιο παραμένει και η ΕΥΔΑΠ. Η διοίκηση της εταιρείας, στο πρόσφατο roadshow της Morgan Stanley στο Λονδίνο, συναντήθηκε με σημαντικούς θεσμικούς επενδυτές που έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον για τις προοπτικές της εταιρείας. Επίσης, η διοικητική ομάδα της ΕΥΔΑΠ, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Χάρη Σαχίνη, τον επικεφαλής χρηματοοικονομικής ανάλυσης και IR, Ηλία Δεδούση και τη διευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας, Ελένη Χριστογεωργάκη, αξιοποίησε και άλλες επαφές, μέσω της Edison, επίσης στο Λονδίνο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν σενάρια που αφορούν είτε κεφαλαιακή ενίσχυση είτε ενδεχόμενη είσοδο επενδυτή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση. Κοινός τόπος του επενδυτικού αφηγήματος ήταν φυσικά ότι η ΕΥΔΑΠ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας, εξυπηρετεί 4,4 εκατ. πολίτες στην ύδρευση και 3,7 εκατ. στην αποχέτευση, καλύπτοντας σχεδόν το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, αναμένεται το επόμενο διάστημα να διευρύνει την πελατειακή της βάση, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της σε όμορους νομούς της Αττικής. Η κυβέρνηση προωθεί σχετικό νομοσχέδιο σε συνδυασμό και με το σχέδιο για τη λειψυδρία και τη διαχείριση των υδάτων.

Ο μονοπωλιακός χαρακτήρας της, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη υποδομή της, την καθιστούν έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε οικονομικές μεταβολές. Η εταιρεία βρίσκεται μάλιστα σε μεταβατικό στάδιο για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο τύπου Regulated Asset Base, το οποίο, σύμφωνα με την Edison, δημιουργεί ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον αποδόσεων. Η αλλαγή αυτή ενισχύει τη θεμελιώδη αξία της ΕΥΔΑΠ, η οποία παραμένει στο επίκεντρο επενδυτικών συζητήσεων.

Τα έργα για τη λειψυδρία

Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην ιστορία της, ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναβάθμιση δικτύων, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων, καθώς και την εγκατάσταση δύο εκατομμυρίων έξυπνων υδρομέτρων και την αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων δικτύου ύδρευσης.

Ουσιαστικά πρόκειται για επενδύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία.

Το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής περιλαμβάνει τέσσερις ταμιευτήρες, 495 χιλιόμετρα αγωγών μεταφοράς, τέσσερις μονάδες επεξεργασίας νερού και δίκτυα συνολικού μήκους άνω των 22.000 χιλιομέτρων. Η αναβάθμισή του απαιτεί παρεμβάσεις 1,4 δισ. ευρώ, οι οποίες έχουν τεθεί σε τροχιά υλοποίησης.

Το κοινό αφήγημα και η Euronext…

Το αυξημένο ενδιαφέρον για ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για δύο εταιρείες που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές, υλοποιούν μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων.

Το επενδυτικό αφήγημα για τον κλάδο ενισχύεται από τη σταθερότητα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και από τη μακροπρόθεσμη προοπτική αποδόσεων, σε μια περίοδο όπου οι υποδομές και η πράσινη μετάβαση προσελκύουν όλο και περισσότερα θεσμικά κεφάλαια.

Πέραν αυτού πληροφορίες λένε πώς ξένοι επενδυτές στρέφουν τα ραντάρ τους στις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ λόγω και της μετάβασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην πλατφόρμα της Euronext.

Πλέον, funds και άλλοι διεθνείς επενδυτές ενόψει και της ολοκλήρωσης της εξαγοράς της ΕΧΑΕ σκανάρουν ευκαιρίες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Σε συνδυασμό και με τις επενδύσεις που πυροδοτεί η λειψυδρία οι δύο μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Πηγή: OT.GR