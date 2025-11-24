Η κλιματική κρίση και η παρατεταμένη ανομβρία έχουν αναδείξει με σαφήνεια την ανάγκη για πιο ανθεκτικές και σύγχρονες υποδομές διαχείρισης υδάτινων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος δεκαετούς διάρκειας, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με στόχο τη θωράκιση του υδροδοτικού και αποχετευτικού της συστήματος και τη διατήρηση των υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών των υπηρεσιών της.

Το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα στη χώρα, περιλαμβάνοντας τέσσερις ταμιευτήρες, 495 χιλιόμετρα αγωγών μεταφοράς, τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, καθώς και εκτεταμένα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης συνολικού μήκους άνω των 22.000 χιλιομέτρων.

Η συντήρηση και αναβάθμιση αυτού του συστήματος απαιτεί παρεμβάσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν την επέκταση και αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού, την εγκατάσταση δύο εκατομμυρίων έξυπνων οικιακών μετρητών και την αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων δικτύου ύδρευσης.

Στον τομέα της αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων, το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει σημαντικές αναβαθμίσεις στα δίκτυα, στα αντλιοστάσια και στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν τόσο στη βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών, ώστε να καταστούν κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση, όσο και στη μείωση των θραύσεων στα υφιστάμενα δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και προωθείται η βιώσιμη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης ποσότητας νερού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για την παραγωγή ανακυκλωμένου νερού, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για γεωργική άρδευση και για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ επεκτείνει το πεδίο των υπηρεσιών της σε νέες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, με έργα συνολικού ύψους 958 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά θα εξυπηρετήσουν 410.500 κατοίκους και περιλαμβάνουν τόσο τη σύνδεση 75.000 ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης, όσο και την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες που παρέμεναν άλυτες για δεκαετίες.

Σημαντικό βήμα επιτάχυνσης του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί η πρόσφατη ενεργοποίηση χρηματοδοτικού πλαισίου 250 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η συμφωνία αυτή στηρίζει παρεμβάσεις ανανέωσης και εκσυγχρονισμού ενός δικτύου που έχει πλέον μέσο όρο ζωής τα 60 χρόνια, επιτρέποντας την αντικατάσταση κρίσιμων τμημάτων, την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και την υιοθέτηση ψηφιακών υποδομών.

Η χρηματοδότηση είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με βασικό στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προσιτό κόστος για όλους τους πολίτες.

Τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ έχουν σχεδιαστεί με κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση και τη δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης.

Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη τετραπλασιάσει τον ρυθμό απορρόφησης του επενδυτικού της πλάνου την περίοδο 2019-2024 και στοχεύει να ξεπεράσει ακόμη και αυτόν τον ρυθμό τα επόμενα χρόνια, παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές και το κράτος, ώστε να επιλύονται γρήγορα θεσμικά και τεχνικά εμπόδια και να εξασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη των έργων.

Με το εκτεταμένο πρόγραμμα των 2,5 δισ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ δεν περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών της παρούσας συγκυρίας αλλά προετοιμάζει ταυτόχρονα τις λύσεις του αύριο. Μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, την υιοθέτηση μιας ισχυρής περιβαλλοντικής στρατηγικής και τη διαρκή προσήλωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ως πυλώνα ασφάλειας, υγείας και βιωσιμότητας για ολόκληρη την Αττική.

Σε μια εποχή αυξανόμενων προκλήσεων, από την κλιματική αλλαγή έως τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των αστικών πληθυσμών, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα που ενισχύει την ανθεκτικότητα των υποδομών και διαμορφώνει ένα πιο βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης νερού και λυμάτων για τις επόμενες γενιές.