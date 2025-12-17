Το απόγευμα της Τετάρτης αφέθηκαν ελεύθερες η σύζυγος και η αδερφή του 47χρονου αγροτοσυνδικαλιστή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην πρώτη επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 200.000 ευρώ, στη δεύτερη επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ. Αμφότερες έχουν περιθώριο να καταβάλουν το ποσό της εγγύησης μέχρι τις 12 Ιανουαρίου.

Αμφότερες κατά την απολογία τους αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Μάλιστα, επεσήμαναν πως την οικονομική διαχείριση των περιουσιών τους την είχε ο αγροτοσυνδικαλιστής και πως τις σχετικές αιτήσεις τις έκανε εκείνος.