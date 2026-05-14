Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Την Κυριακή 17 Μαΐου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Το Βήμα στην Ιστορία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, το περιοδικό GRACE και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Βήμα στην Ιστορία: Καποδίστριας

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, παραμένει μία από τις πιο σύνθετες και αμφιλεγόμενες μορφές της νεότερης ιστορίας. Ο τόμος δεν επιχειρεί μια απλή βιογραφία.

Μέσα από τεκμηριωμένες μελέτες και πρωτότυπες ιστορικές προσεγγίσεις, αναδεικνύει τις διαφορετικές όψεις του Καποδίστρια: τον Κερκυραίο κόμη, τον διακεκριμένο Ευρωπαίο διπλωμάτη, τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, αλλά και τον Κυβερνήτη που κλήθηκε να διοικήσει ένα κράτος καθημαγμένο από τον πόλεμο, τις αντιθέσεις και την πολιτική αστάθεια.

Με επιστημονική επιμέλεια των Βασίλη Παναγιωτόπουλου, Γιάννη Βούλγαρη και Σωτήρη Ριζά και με τη συμβολή κορυφαίων ιστορικών και ερευνητών, η έκδοση εξετάζει το διεθνές πλαίσιο, τις πολιτικές επιλογές, τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις της καποδιστριακής διακυβέρνησης, καθώς και τους «πολέμους μνήμης» που ακολούθησαν τη δολοφονία του.

GRACE: Ένα τεύχος Ελλάδα

Μια ξεχωριστή συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στην Ελλάδα, όχι ως ιδέα του παρελθόντος, αλλά ως μια ζωντανή ταυτότητα που συνεχίζει να μεταμορφώνεται, να εμπνέει και να επαναπροσδιορίζεται.

Ένα τεύχος που αναζητά τη σύγχρονη ελληνικότητα μέσα από πρόσωπα, μνήμες, τόπους, υλικά και ιστορίες που συνδέουν την παράδοση με το σήμερα. Στο εξώφυλλο και στις σελίδες της έκδοσης συναντούμε σπουδαίες προσωπικότητες που συνομιλούν με την έννοια της ελληνικής ταυτότητας μέσα από τη δική τους πορεία.

Η Χάρις Αλεξίου, από το φως της σκηνής στη συνειδητή επιλογή της σιωπής και του επαναπροσδιορισμού. Μια πορεία που αντανακλά μια Ελλάδα που δεν σταματά να αναζητά νέους τρόπους εξέλιξης χωρίς να χάνει τη βαθύτερη ουσία της.

Το GRACE συνδέει ακόμη τα νήματα της παράδοσης με το παρόν μέσα από ανθρώπους που επιμένουν στην αξία της αυθεντικότητας και της δημιουργίας. Από το μετάξι του Σουφλίου και τους αργαλειούς της Μυκόνου μέχρι τη νέα γενιά δημιουργών που επαναφέρουν το μάρμαρο στο σύγχρονο design, οι «πρώτες ύλες» της Ελλάδας μετατρέπονται σε φορείς πολιτισμού, μνήμης και σύγχρονης έκφρασης.

Μέσα από ένα ξεχωριστό φωτογραφικό portfolio με την υπογραφή της διεθνούς Ελληνίδας φωτογράφου Calliope, τριάντα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας από τον χώρο της τέχνης, της δημιουργίας και του πολιτισμού συναντούν την παράδοση μέσα από μια σύγχρονη, πολυφωνική ματιά. Πρόσωπα γίνονται φορείς μιας νέας εικόνας της Ελλάδας, βαθιά συνδεδεμένης με τις ρίζες της, αλλά και ανοιχτής, εξελισσόμενης και διαρκώς παρούσας στο σήμερα.

ΒΗΜΑGAZINO

Λίγο πριν «πέσει» η καρό σημαία στον εμβληματικότερο αγώνα της Formula-1, το νέο τεύχος φιλοξενεί τη νέα ελίτ πιλότων. Το Grand Prix Monaco πραγματοποιείται στις 7 Ιουνίου στο πανέμορφο Πριγκιπάτο του Αλβέρτου και της Σαρλήν με τους Ράσσελ, Πιάστρι, Κολαπίντο, Λεκλέρκ, Νόρρις, Αντονέλλι στο τιμόνι των υβριδικών μονοθέσιων. Διαβάστε για τους ταλαντούχους οδηγούς της νέας γενιάς, το life story, την πορεία τους, την μυθική ζωή που διάγουν κερδίζοντας τεράστια ποσά.