Την τελευταία ώρα της συνεδρίασης ενεργοποιήθηκαν οι τραπεζικές άμυνες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη μάλιστα να κλείνει οριακά αρνητικά, παρά το ότι στο μεγαλύτερο μέρος της διαπραγμάτευσης δεχόταν σημαντικές πιέσεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,05% στις 2.088,61 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.077,64 μονάδων (-0,58%) και 2.090,86 μονάδων (+0,05%). Ο τζίρος ανήλθε στα 155,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 25,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,5 εκατ. τεμάχια αξίας 15,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,08% στις 5.275,81 μονάδες, ενώ στο +0,62% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.779,04 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,06% στις 2.321,44 μονάδες.

Νευρικότητα και έντονη μεταβλητότητα

Αξιοσημείωτες ήταν οι αντοχές που έδειξε για ακόμη μία φορά το χρηματιστήριο σήμερα, καθώς αν και υποχώρησε έως τις 2.077 μονάδες, τελικά, με βοήθειες από τον τραπεζικό κλάδο, αλλά και από τις ΕΛΧΑ και ΔΑΑ, κατάφερε ένα οριακά αρνητικό κλείσιμο. Η διόρθωση που άρχισε χτες, τελικά, κράτησε μέχρι τα μέσα της σημερινής συνεδρίασης, όπου οι αγοραστές επανήλθαν και έκαναν επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η αγορά διαφοροποιήθηκε από την παγκόσμια αναμονή για την απόφαση και τις τοποθετήσεις των αξιωματούχων της Federal Reserve, αργότερα μέσα στην ημέρα. Αν και η απόφαση είναι λίγο έως πολύ δεδομένη, αφού όλοι περιμένουν μείωση του επιτοκίου, αυτό που θεωρείται κρίσιμο είναι η ρητορική γύρω από την κατεύθυνση που θα έχει η νομισματική πολιτική τους επόμενους μήνες.

Στην ουσία, η απόφαση έρχεται σε μια χρονική στιγμή που καθορίζονται οι στρατηγικές του νέου έτους. Δεδομένου, μάλιστα, ότι η Fed θα επηρεάσει και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του δολαρίου, οι στρατηγικές του 2026 δεν μπορούν να χαραχθούν χωρίς την κρίσιμη μεταβλητή του κόστους των κεφαλαίων, ειδικά όσων δραστηριοποιούνται σε εκτός ΗΠΑ αγορές. Αυτή η εξίσωση επηρεάζει και την ελληνική αγορά, η οποία κινείται σε μεγάλο βαθμό με βάση τους στόχους των ξένων.

Έτσι, το ΧΑ παρέμεινε εξαρτημένη από τη Fed, παρά το ότι η Societe Generale επιβεβαίωσε ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τους επενδυτές, με την κερδοφορία των εταιρειών να αυξάνεται και τις αποτιμήσεις να παραμένουν σε ελκυστικά επίπεδα. Η Societe Generale εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών εισηγμένων θα σχεδόν διπλασιαστούν το 2026, με τον δείκτη EPS Growth να εκτιμάται στο 6,05%, από 3,28% το 2025.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Aktor έχασε 1,04%, με τις Coca Cola, Optima Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Κύπρου, Εθνική, Jumbo, Motor Oil, Τιτάν και ΟΤΕ να κλείνουν με ελεγχόμενες απώλειες. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν ΟΠΑΠ και Aegean.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ σημείωσε άλμα 5,09% και έφτασε στη ζώνη των 3,50 ευρώ, με τις Βιοχάλκο και Σαράντη να ακολουθούν με άνοδο άνω του 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΑΑ, Λάμδα, Alpha Bank, Cenergy, Helleniq Energy, Metlen και Πειραιώς.

