Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κάλεσε τις χώρες των BRICS να καταδικάσουν αυτό που χαρακτήρισε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της «παράνομης επίθεσής τους κατά του Ιράν».

Οι δηλώσεις του, κατά τη διάρκεια διήμερης συνάντησης στο Νέο Δελχί, έρχονται την ώρα που ο πρόεδρος της Κίνας (ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας χωρών), Σι Τζινπίνγκ, υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, και ταυτόχρονα καταδεικνύουν ότι υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό του διευρυμένου μπλοκ των BRICS, καθώς ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν ρίχνει βαριά σκιά στις εργασίες της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών. Στην ομάδα έχουν προσχωρήσει πλέον και περιφερειακοί αντίπαλοι, όπως το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που δυσκολεύει την τήρηση μιας κοινής στάσης σε σχέση με τη σύγκρουση στην Μέση Ανατολή.

Τι είπε ο Αραγτσί στην Σύνοδο των ΥΠΕΞ των BRICS

Ο Αμπάς Αραγτσί επέκρινε την Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «παράνομο επεκτατισμό και πολεμοκαπηλία», ενώ δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, την ίδια στιγμή που είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του «με όλα τα διαθέσιμα μέσα».

«Το Ιράν καλεί, συνεπώς, τα κράτη-μέλη των BRICS και όλα τα υπεύθυνα μέλη της διεθνούς κοινότητας να καταδικάσουν ρητά τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», ανέφερε.

Η στάση του Ιράν ενδέχεται να δυσκολέψει τους BRICS — που λειτουργούν με βάση τη συναίνεση — να συμφωνήσουν σε κοινό ανακοινωθέν, δεδομένης της παρουσίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα οποία βρίσκονται στην αντίπαλη πλευρά. Το Ιράν έχει εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις κατά των ΗΑΕ και άλλων γειτονικών χωρών.

Η ομάδα, που αρχικά αποτελούνταν από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα, διευρύνθηκε το 2011 με την ένταξη της Νότιας Αφρικής, ενώ πιο πρόσφατα προσχώρησαν η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, η Ινδονησία, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η διεύρυνση έχει ενισχύσει το διεθνές βάρος του οργανισμού, αλλά ταυτόχρονα έχει αυξήσει και τις εσωτερικές αποκλίσεις σε γεωπολιτικά ζητήματα. Η Ινδία ασκεί την προεδρία των BRICS για το 2026.

«Αγκάθι» στις σχέσεις των χωρών των BRICS και η κατάσταση στα Στενά

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ — μιας κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου — έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό στη σύγχρονη ιστορία.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του αργού πετρελαίου, ενισχύοντας τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και πιθανή παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, ιδιαίτερα για οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας, όπως η Ινδία.

Παράλληλα, το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι πλοίο με ινδική σημαία δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν την Τετάρτη και ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

«Η επίθεση αυτή είναι απαράδεκτη και καταδικάζουμε το γεγονός ότι εμπορικά πλοία και πολίτες ναυτικοί συνεχίζουν να αποτελούν στόχο», ανέφερε.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, κράτησε προσεκτική στάση, αποφεύγοντας την άμεση κριτική και δίνοντας έμφαση στη σημασία της σταθερότητας. Τόνισε ότι η απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα μέσω διεθνών θαλάσσιων οδών, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας, είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομική ευημερία.

Καμπανάκι από τον Ινδό ΥΠΕΞ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

«Η σύγκρουση στη Δυτική Ασία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή», δήλωσε ο Τζαϊσανκάρ, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την αυξανόμενη χρήση μονομερών κυρώσεων, ένα ζήτημα που αποτελεί διαχρονικό σημείο τριβής μεταξύ των κρατών-μελών των BRICS.

«Παρατηρείται ολοένα και μεγαλύτερη προσφυγή σε μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα και κυρώσεις που δε συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε. «Τέτοια μέτρα επηρεάζουν δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές οι αδικαιολόγητες πρακτικές δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον διάλογο, ούτε η πίεση μπορεί να αντικαταστήσει τη διπλωματία».

Ο Τζαϊσανκάρ πρόσθεσε ότι οι αναδυόμενες οικονομίες αναμένουν από τους BRICS να διαδραματίσουν «έναν εποικοδομητικό και σταθεροποιητικό ρόλο» σε μια περίοδο αυξανόμενου γεωπολιτικού κατακερματισμού και οικονομικής αβεβαιότητας.