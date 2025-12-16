Εικοσιτετράωρη απεργία – καταγγελία για τον νέο προϋπολογισμό που ψηφίζεται σήμερα το βράδυ πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ, σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025. Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχει επίσης η ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Με την 24ωρη πανελλαδική απεργία η ΑΔΕΔΥ εκτός από την καταγγελία του προϋπολογισμού δηλώνει και τη συμπαράστασή της στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ η 24ωρη απεργία στρέφεται «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», ενώ παράλληλα εκφράζει στήριξη στους αγώνες των αγροτών. «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ποιοι συμμετέχουν

Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), η ΠΟΕ ΟΤΑ ενώ παράλληλα κινητοποιούνται και οι δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ.

Δώστε χρήματα στους ΟΤΑ

Μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) θα παραμείνουν κλειστοί όλοι οι δήμοι της χώρας, ενώ παράλληλα η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Εξαιτίας της κινητοποίησης κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ -σχετική ενημέρωση στις ιστοσελίδες των δήμων.

Η στάση εργασίας στα ΜΜΜ

Για σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια στάση εργασίας στις αστικές συγκοινωνίες, όμως θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια εξαιτίας των συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα το πρωί στις 11πμ όπου έχουν καλέσει ΠΟΕΔΗΝ και ΠΟΕΟΤΑ και το απόγευμα στις 6.30μμ, από σωματεία, ομοσπονδίες και το ΠΑΜΕ αλλά και εξαιτίας των προσυγκεντρώσεων σε διάφορα σημεία.

Οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, των οποίων οι εργαζόμενοι ανήκουν συνδικαλιστικά σε ΕΚΑ- ΓΣΕΕ, θα πραγματοποιήσουν για τα αστικά λεωφορεία, εκλογοαπολογιστική συνέλευση αύριο Τετάρτη (17.12.2025), οπότε και θα πραγματοιήσουν στάση εργασίας για τη συμμετοχή τους από 11πμ έως 5μμ.