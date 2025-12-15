Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του κλάδου στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα μερικά σχολεία να παραμείνουν κλειστά.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΛΜΕ διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που ανέφεραν πιθανή αποχή των καθηγητών, χαρακτηρίζοντάς τα προσπάθεια υπονόμευσης της κινητοποίησης. Όπως επισημαίνει, δεν υπάρχει καμία απόφαση που να προβλέπει μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Στα γυμνάσια και τα λύκεια, οι μαθητές θα αντιμετωπίσουν κενά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω της απεργίας.

Αντίθετα, σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, όπου η συμμετοχή των εκπαιδευτικών συνήθως οδηγεί σε συνολική αναστολή της λειτουργίας των τάξεων, οι γονείς θα πρέπει να είναι ήδη προετοιμασμένοι για πιθανές διακοπές της εκπαιδευτικής διαδικασίας την Τρίτη.

Τι αναφέρει η ΟΛΜΕ για τα κλειστά σχολεία

«Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών.»