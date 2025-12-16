Γροθιά απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης υψώνουν σήμερα, 16 Δεκεμβρίου, οι δήμαρχοι όλης της χώρας, ανεξάρτητα από την ιδεολογικοπολιτική τους τοποθέτηση. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια – ίσως και περισσότερα – που οι δήμαρχοι αποφασίζουν σύσσωμοι να βάλουν «λουκέτο» στα δημαρχιακά μέγαρα και σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, αντιδρώντας στη συνέχιση του οικονομικού «στραγγαλισμού» των Δήμων.

Έτσι, σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), σήμερα, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού για το ΄26, στις 12μ. οι αιρετοί θα συγκεντρωθούν έξω από τη Βουλή, διεκδικώντας Δήμους με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε ένα νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο κρατικής λειτουργίας, που θα υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Επίσης, αύριο, Τετάρτη (17/12), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου θα συζητηθεί, παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτός εστάλη στους δημάρχους.

Γ. Μώραλης: Οι Δήμοι βρίσκονται «στο κόκκινο»

Το συμβολικό κλείσιμο των Δήμων, σήμερα, Τρίτη, στο πλαίσιο της πανελλαδικής πρωτοβουλίας της ΚΕΔΕ, δεν είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού. Είναι ένα σαφές προειδοποιητικό μήνυμα μιας Αυτοδιοίκησης που βρίσκεται πλέον στα όριά της, δηλώνει ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

«Οι Δήμοι όλης της χώρας», σημειώνει ο κ. Μώραλης, «είμαστε ”στο κόκκινο”. Αδυνατούμε να κλείσουμε προϋπολογισμούς, τα λειτουργικά μας έξοδα δεν καλύπτονται και, την ίδια στιγμή, αφαιρούνται πόροι, ενώ προστίθενται συνεχώς νέες αρμοδιότητες χωρίς την παραμικρή οικονομική στήριξη. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που δεν αφήνει κανένα περιθώριο ωραιοποίησης».

Όπως αναφέρει, παρά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για ανάπτυξη, πλεονάσματα και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με όρους οικονομικής ασφυξίας, πέρα από το υπουργείο Εσωτερικών που ορισμένες φορές λειτουργεί «πυροσβεστικά» και προσπαθεί πραγματικά να κρατήσει τους Δήμους ζωντανούς.

Οι χρόνιες ελλείψεις μόνιμου προσωπικού σε κρίσιμες υπηρεσίες, οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις και η υποχρηματοδότηση υπονομεύουν καθημερινά τη λειτουργία των Δήμων και, τελικά, την ποιότητα ζωής των πολιτών.

«Δεν είμαι αισιόδοξος ότι το συμβολικό κλείσιμο των Δήμων θα έχει άμεσα, απτά αποτελέσματα. Η Κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης τα οποία άλλωστε είναι κοινά από το σύνολο των Δημάρχων ανεξαρτήτως κομματικής ή ιδεολογικής προσέγγισης, είναι συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα και διατυπώνονται εδώ και χρόνια, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει η βούληση προκειμένου να τα ικανοποιήσει ουσιαστικά», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Πειραιά, και συνεχίζει: «Οι Δήμαρχοι, ωστόσο, δεν έχουμε την πολυτέλεια της αδράνειας. Έχουμε καθήκον να διασφαλίζουμε τη λειτουργία των Δήμων μας και να συνεχίζουμε να παράγουμε έργο για τους δημότες μας. Όταν όμως το κράτος μετακυλίει ευθύνες χωρίς πόρους, οι επιλογές στενεύουν επικίνδυνα. Στον Δήμο Πειραιά, μετά από εννέα συνεχόμενα χρόνια μειώσεων, είναι πλέον σίγουρο ότι θα οδηγηθούμε σε αύξηση των δημοτικών τελών, όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Ασχέτως του νέου Κώδικα για την Αυτοδιοίκηση ο οποίος είναι σίγουρο ότι λύνει θέματα και θα βελτιώσει τη λειτουργία μας και αν αφαιρέσουμε ότι πραγματικά υπάρχουν αρκετές στοχευμένες χρηματοδοτικές πηγές που δίνουν δυνατότητα για συγκεκριμένα έργα, θα πρέπει να υπάρξει άμεση αλλαγή πολιτικής σε σχέση με την χρηματοδότηση, η οποία έχει στερήσει από την Αυτοδιοίκηση πολλά δισεκατομμύρια τα τελευταία πολλά χρόνια. Παράλληλα παραμένει πρωταρχικό ζητούμενο μια γενναία μεταρρυθμιστική αλλαγή που θα αφορά την πραγματική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, κάτι το οποίο ισχύει σε κάθε προηγμένη χώρα της Ευρώπης».

«Η Αυτοδιοίκηση δε ζητά προνόμια»

Σύμφωνα με τον κ. Μώραλη, «αν τα παραπάνω δεν γίνουν, είναι μονόδρομος ότι το κόστος θα μεταφερθεί αναπόφευκτα στους πολίτες και οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Δήμοι δεν θα είναι στο επίπεδο που πρώτοι από όλους εμείς επιθυμούμε. Και αυτό προφανώς είναι άδικο για τους δημότες μας».

Καταλήγοντας ο δήμαρχος Πειραιά δηλώνει ότι η Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια. «Ζητά τα στοιχειώδη για να μπορεί να επιτελεί τον ρόλο της: να υλοποιεί έργα επ’ ωφελεία των δημοτών και των τοπικών κοινωνιών, να στηρίζει την κοινωνική συνοχή, να διαχειρίζεται την καθημερινότητα και να υπηρετεί τους πολίτες με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα».

Δούκας: Η κυβέρνηση αποδυναμώνει τις πόλεις

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, οι δήμαρχοι κατεβάζουν ρολά και υψώνουν φωνή. «Δεν πρόκειται για “διαμαρτυρία”. Πρόκειται για αγώνα αξιοπρέπειας. Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης δεν είναι μεταρρύθμιση. Είναι θεσμική υπονόμευση. Καταργεί στην πράξη τη δημοκρατική εκπροσώπηση, ακυρώνει τον δεύτερο γύρο των εκλογών, νομιμοποιεί τη συνδιαλλαγή και οδηγεί σε δημοτικές αρχές εύκολα ελεγχόμενες. Η δε εισαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας χωρίς καμία εγγύηση διαφάνειας ανοίγει επικίνδυνες κερκόπορτες για το αδιάβλητο της διαδικασίας», αναφέρει. Παράλληλα – προσθέτει ο κ. Δούκας – η κυβέρνηση συνεχίζει τον οικονομικό στραγγαλισμό της Αυτοδιοίκησης. Παρακρατεί θεσμοθετημένους πόρους, μεταφέρει αρμοδιότητες χωρίς χρηματοδότηση και ζητά από τους δημάρχους να καλύψουν το κενό αυξάνοντας τα δημοτικά τέλη. «Δηλαδή να πληρώσουν οι πολίτες τις αστοχίες της. Αυτή η πολιτική δεν στηρίζει τις πόλεις. Τις αποδυναμώνει. Τις αφήνει απροστάτευτες απέναντι στις ανάγκες και στις κρίσεις».

Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω

Ο δήμαρχος Αθηναίων τονίζει ότι σήμερα, οι δήμαρχοι δεν κλείνουν τους Δήμους, αλλά ανοίγουν ένα ξεκάθαρο μέτωπο για μια Αυτοδιοίκηση ισχυρή, δημοκρατική, με πόρους και εργαλεία να υπηρετεί τους ανθρώπους της. «Η κινητοποίηση αυτή είναι η αρχή. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω όσο η φωνή των τοπικών κοινωνιών αγνοείται», επισημαίνει.

Κωνσταντέλλος: Ο προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου ο θεσμικός διάλογος, όσο αναγκαίος κι αν είναι, δεν αρκεί πλέον από μόνος του. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: η απόφαση για το κλείσιμο των υπηρεσιών δεν είναι αυθαίρετη ούτε μεμονωμένη. Αποτελεί συλλογική θεσμική απόφαση της Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού», δηλώνει ο α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για απόφαση που ελήφθη στο πρόσφατο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και, στη συνέχεια, υιοθετήθηκε με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων. Πρόκειται, δηλαδή, για μια συνειδητή, δημοκρατική και πλήρως νομιμοποιημένη επιλογή, που εκφράζει τη βούληση των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο λόγος, κατά τον κ. Κωνσταντέλλο, είναι απλός, αλλά βαθιά ουσιαστικός. «Για ακόμη μία χρονιά, ο κρατικός προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των Δήμων ούτε στις υποχρεώσεις που το ίδιο το κράτος μάς έχει αναθέσει. Οι πόροι που προβλέπονται υπολείπονται των θεσμοθετημένων, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν μνημονιακοί περιορισμοί στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, οι οποίοι δεν έχουν αρθεί, σε αντίθεση με άλλους τομείς του δημόσιου τομέα. Έτσι, οι Δήμοι καλούνται να σηκώνουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, με ολοένα και λιγότερα μέσα».

Η Αυτοδιοίκηση παραμένει εξαρτημένη

Παράλληλα, οι δήμαρχοι βρίσκονται εν μέσω μιας εξαιρετικά κρίσιμης συζήτησης για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Έναν Κώδικα που θα έπρεπε να ενισχύει την αυτονομία και τη λειτουργικότητα των Δήμων, αλλά ο οποίος, στη σημερινή του μορφή, εγείρει σοβαρά θεσμικά ερωτήματα. Όταν κρίσιμοι πόροι και βασικές αρμοδιότητες δεν κατοχυρώνονται με σαφή και δεσμευτικό τρόπο, αλλά παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις, τότε η Αυτοδιοίκηση παραμένει εξαρτημένη και όχι πραγματικά αυτοτελής», τονίζει.

Χωρίς ισχυρούς Δήμους δεν υπάρχει ισχυρό κράτος

Τα δημαρχεία, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κλείνουν για μία ημέρα, όχι για να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, αλλά ακριβώς για να αναδειχθεί ένα πρόβλημα που τους αφορά άμεσα. «Διότι μια υποχρηματοδοτούμενη και θεσμικά αδύναμη Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να προσφέρει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες. Δεν μπορεί να σχεδιάσει με προοπτική, ούτε να επενδύσει ουσιαστικά στις υποδομές, στην πρόληψη και στην κοινωνική συνοχή».

«Η Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια. Ζητά τα αυτονόητα: σεβασμό στο Σύνταγμα, που κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια, επαρκείς και σταθερούς πόρους και ένα καθαρό θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λογοδοτεί στους πολίτες της και όχι σε συγκυριακές αποφάσεις», αναφέρει ο κ. Κωνσταντέλλος, και καταλήγει: «Η κινητοποίηση αυτή είναι ενωτική, συλλογική και βαθιά θεσμική. Είναι ένα μήνυμα ότι χωρίς ισχυρούς Δήμους δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρό κράτος. Και ελπίζουμε ότι αυτή η φωνή θα ακουστεί, ώστε να επιστρέψουμε όλοι στην καθημερινότητά μας με καλύτερες και δικαιότερες προϋποθέσεις για τις τοπικές κοινωνίες».

Δήμος Πειραιά: Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ για συμμετοχή

Ανακοινώσεις για συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση έχουν εκδώσει οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας.

Ο Δήμος Πειραιά, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΚΕΔΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές από τις 06:00 έως τις 18:00, με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας. Εξαιρούνται οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Πειραιά, οι οποίοι θα λειτουργήσουν κανονικά. Επίσης, το Αιρετό Αυτοδιοικητικό Προσωπικό, θα συμμετάσχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, επί της οδού Βασ. Σοφίας, στις 12μ.

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών

Στην αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του προχωρεί σήμερα, Τρίτη, ο Δήμος Αθηναίων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, θα λειτουργούν βασικές και απολύτως επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την ασφάλεια και την πολιτική προστασία.

Παράλληλα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων συμμετέχει στην απεργία του Δήμου, με τις διοικητικές της υπηρεσίες κλειστές.

Στο κλείσιμο θα συμμετέχουν επίσης οι διοικητικές υπηρεσίες του ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας), της Αναπτυξιακή Αθήνας και της ΔΑΕΜ Α.Ε. (Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων).

Κλειστές οι υπηρεσίες και στη Θεσσαλονίκη

Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει, την ημέρα αυτή οι δημοτικές υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό. Παράλληλα, αντιπροσωπεία της αιρετής διοίκησης, υπό τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, θα παραστεί στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα.

«Κύριο αίτημα της ΚΕΔΕ αποτελεί η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και η μεταρρύθμιση ουσίας που θα υπηρετεί πραγματικά την συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε ένα νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο κρατικής λειτουργίας, που θα υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», σημειώνεται.

Κατ’ εξαίρεση, θα παραμείνουν ανοιχτοί οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα δημοτικά ΚΔΑΠ, τα ΚΑΠΗ και οι κοινωνικές δομές.

Συγκεντρώσεις στην Πάτρα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10πμ μπροστά από το δημαρχείο της Πάτρας και στις 7.30μμ στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Εγλυκάδας, αποφάσισε για σήμερα η δημοτική Αρχή της πόλης.

«Η κρατική χρηματοδότηση στους δήμους έχει μειωθεί κατά 60% σε σχέση με το 2009 και δεν καταβάλλονται ούτε οι θεσμοθετημένοι πόροι», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων. Η δημοτική Αρχή ζητεί, μεταξύ άλλων, να αποδοθεί στους Δήμους το σύνολο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που έχουν θεσμοθετηθεί με τον ν.3852/2010 και να επιστραφούν οι παρακρατηθέντες πόροι, καθώς και να καταργηθεί το μνημονιακό πλαφόν στην χρηματοδότηση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό.