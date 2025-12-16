Οι Rolling Stones ακύρωσαν τα σχέδιά τους για περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη το 2026, όπως επιβεβαιώνει πηγή κοντά στο συγκρότημα στο Variety, μετά από αναφορές ότι ο κιθαρίστας Κιθ Ρίτσαρντς δεν μπορεί να «δεσμευτεί» σε αυστηρό πρόγραμμα.

Προηγήθηκε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Sun», στο οποίο αναφέρεται ότι Αμερικανός κριτικός μουσικής είπε ότι ο Κιθ Ρίτσαρντς, ενημέρωσε τον Μικ Τζάγκερ και τον Ρόνι Γουντ ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για περιοδεία αυτή τη στιγμή.

«Οι Rolling Stones είχαν όλους τους μεγάλους διοργανωτές να τους προτείνουν πολλές ιδέες και ημερομηνίες για το επόμενο καλοκαίρι. Όταν όμως κάθισαν κανονικά για να συζητήσουν για την περιοδεία, ο Κιθ είπε ότι δεν είναι πρόθυμος για μια μεγάλη περιοδεία σε στάδια για πάνω από τέσσερις μήνες» ανέφερε ο κριτικός μουσικής.

Αν και δεν ανακοινώθηκε ποτέ επίσημα, ο πιανίστας του συγκροτήματος, Τσακ Λίβελ και ένας εκπρόσωπος, δήλωσαν πρόσφατα στον Τύπο στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι το συγκρότημα έχει σχεδόν ολοκληρώσει ένα νέο άλμπουμ – το δεύτερο με τον 35χρονο παραγωγό Άντριου Γουάτ – και σχεδιάζει να κάνει περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Ωστόσο, ο κιθαρίστας του γκρουπ Κιθ Ρίτσαρντς ο οποίος γίνεται 82 ετών την Πέμπτη, λέγεται ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί στις δυσκολίες μιας ακόμη περιοδείας.

Οι συναυλίες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις λόγω μάχης με την αρθρίτιδα, την οποία έχει χαρακτηρίσει «ήπια» τονίζοντας ότι τον έχει αναγκάσει να αλλάξει το στυλ παιξίματός του.

Eκπρόσωπος που δεν κατονομάζεται πρόσθεσε: «Το συγκρότημα ήθελε να κάνει περιοδεία νωρίτερα φέτος, αλλά δεν μπορεί να το καταφέρει. Είναι δύσκολο για τους θαυμαστές τους, αλλά οι Stones θα επιστρέψουν στη σκηνή όταν θα είναι καλά και έτοιμοι».

Οι Rolling Stones κάνουν περιοδείες σχεδόν κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αν και το πρόγραμμά των συναυλιών είναι πιο περιορισμένο.

Η πιο πρόσφατη ήταν η περιοδεία Hackney Diamonds, με 20 συναυλίες σε στάδια της Βόρειας Αμερικής σε διάστημα τριών μηνών.