Τουλάχιστον 16 είναι οι νεκροί και πάνω από 40 οι τραυματίες από τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, στη διάρκεια εορτασμού της Χανουκά, με τους Εβραίους στην Αυστραλία να αντιμετωπίζουν τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, απ’ όταν δηλαδή ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, μια απότομη αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών, όπως γράφει ο Noah Bressner του Axios.

Φέτος μόνο, καταγράφηκαν περισσότερα από 1.600 αντισημιτικά περιστατικά στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού.

Τα αντισημιτικά επεισόδια στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη — όπου ζει το 85% του εβραϊκού πληθυσμού της χώρας — έχουν τραβήξει την προσοχή, επειδή είναι σοβαρά, ασυνήθιστα και δημόσια, σημειώνει το AP.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε κατηγόρησε το Ιράν ότι οργάνωσε δύο αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η χθεσινή επίθεση είχε κάποια σχέση με το Ιράν.

Πάντως, ο Αυστραλιανός Οργανισμός Πληροφοριών Ασφαλείας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ιράν διηύθυνε εμπρηστικές επιθέσεις σε μια εταιρεία εβραϊκών διατροφικών προϊόντων (kosher), στο Σίδνεϊ, τον Οκτώβριο του 2024 και στη Συναγωγή Adass Israel της Μελβούρνης, δύο μήνες αργότερα.

Latest picture of hero Ahmed Al Ahmed at St. George Hospital, the brave Muslim who saved innocent lives during the Bondi Beach shooting. Pray for his swift recovery.#bondibeach #bondiattack #BondiBeachTerrorAttack pic.twitter.com/KwhZ9fZNnI — Pakistan Viral Series (@Pakviralseries_) December 15, 2025

Ο «ήρωας» Αχμέντ νοσηλεύεται με τραύματα από σφαίρες

Με τραύματα από σφαίρες στο χέρι και την παλάμη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο κάτοικος του Σίδνεϊ, ο οποίος αφοπλίσε έναν από τους φερόμενους δράστες, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Ο 43χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ αναγνωρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ο άνδρας που κρύφτηκε πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια όρμησε στον ένοπλο από πίσω, άρπαξε το όπλο του και τον έριξε στο έδαφος.

«Ο γιος μου είναι ήρωας. Υπηρέτησε στην αστυνομία και έχει το πάθος να προστατεύει τους ανθρώπους», δήλωσε ο πατέρας του, Μοχάμεντ Φάτεχ αλ Άχμεντ, στο κρατικό δίκτυο ABC News. Όπως ανέφερε, ο Άχμεντ είναι αυστραλός πολίτης και εργάζεται ως πωλητής φρούτων και λαχανικών.

«Όταν είδε ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος και το αίμα, η συνείδησή του τον ώθησε αμέσως να επιτεθεί σε έναν από τους τρομοκράτες και να του πάρει το όπλο», είπε ο πατέρας του. Ο ξάδελφος του Άχμεντ, Τζοζάι Αλκάντζι, δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας, αποχωρώντας από το νοσοκομείο, ότι ο 43χρονος έχει ήδη υποβληθεί σε μία επέμβαση και ενδέχεται να χρειαστούν άλλες δύο ή τρεις, ανάλογα με την εκτίμηση των γιατρών.

Μηνύματα στήριξης καταφθάνουν από όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον Άχμεντ «έναν πολύ, πολύ γενναίο άνθρωπο» που έσωσε πολλές ζωές. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, τον αποκάλεσε «γνήσιο ήρωα», λέγοντας ότι το σχετικό βίντεο είναι «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ».

Παράλληλα, δημιουργήθηκε εκστρατεία στο GoFundMe για τη στήριξη του Άχμεντ, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατ. αυστραλιανά δολάρια μέσα σε λίγες ώρες. Μεγαλύτερος δωρητής ήταν ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Μπιλ Άκμαν, με συνεισφορά 99.999 αυστραλιανών δολαρίων.

Έξω από το νοσοκομείο St George, στο προάστιο Κογκάρα του Σίδνεϊ, άγνωστοι προσήλθαν για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Η Μίσα και η Βερόνικα Ποτσούεφ έφεραν λουλούδια μαζί με την επτάχρονη κόρη τους, Μιροσλάβα. «Ο σύζυγός μου είναι Ρώσος, ο πατέρας μου Εβραίος, ο παππούς μου Μουσουλμάνος. Αυτό δεν αφορά μόνο το Bondi, αφορά κάθε άνθρωπο», είπε η Βερόνικα. Η μικρή κρατούσε ένα σημείωμα που έγραφε: «Στον Άχμεντ: για το θάρρος και τις ζωές που έσωσες».

Η 43χρονη Γιόμνα Τούνι, που συγκεντρώνει χρήματα για την αποκατάσταση του Άχμεντ, τόνισε: «Ενδεχομένως έσωσε πολλούς ανθρώπους. Από ισλαμική σκοπιά, αυτό ισοδυναμεί με τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Το να σκοτώνεις έναν άνθρωπο είναι σαν να σκοτώνεις όλη την ανθρωπότητα – κι αυτό έκαναν οι τρομοκράτες».