Αποτροπιασμό εχει προκαλέσει η τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά, με τουλάχιστον 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Οι αυστραλιανές αρχές επιβεβαιώνουν ότι οι δύο δράστες ήταν πατέρας και γιος, χαρακτηρίζοντας την επίθεση στοχευμένη τρομοκρατική ενέργεια, τη χειρότερη ένοπλη επίθεση στη χώρα εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο πατέρας, ηλικίας 50 ετών, σκοτώθηκε στο σημείο της επίθεσης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 16, ενώ ο 24χρονος γιος του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πατέρας και γιος κατονομάστηκαν από το κρατικό δίκτυο ABC και άλλα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ως Σατζίντ Άκραμ και Ναβίντ Άκραμ αντίστοιχα.

Αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τους πυροβολισμούς της Κυριακής ως στοχευμένη αντισημιτική επίθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν σχέσεις με το ISIS.

40 τραυματίες από την επίθεση

Σαράντα άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί που βρίσκονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Τα θύματα ήταν ηλικίας από 10 έως 87 ετών.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η επίθεση στην πολυσύχναστη παραλία, η οποία ήταν γεμάτη κόσμο σε μια ζεστή καλοκαιρινή βραδιά, διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να τραπούν σε φυγή κατά μήκος της ακτής και στους γύρω δρόμους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι περίπου 1.000 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στην εκδήλωση για το Χανουκά, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό πάρκο κοντά στην παραλία.

Ένας περαστικός, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ακινητοποιεί και να αφοπλίζει έναν ένοπλο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αποθεώνεται ως ήρωας που έσωσε ζωές. Το τηλεοπτικό δίκτυο 7News Australia τον κατονόμασε ως Άχμεντ αλ Άχμεντ, επικαλούμενο συγγενή του, ο οποίος δήλωσε ότι ο 43χρονος ιδιοκτήτης οπωροπωλείου πυροβολήθηκε δύο φορές και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

HEROIC: A civilian stopped one of the terrorists and took his gun, saving countless lives. What a hero! pic.twitter.com/Ghtfg8HbxD — Hen Mazzig (@HenMazzig) December 14, 2025

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για τον άνδρα είχε συγκεντρώσει πάνω από 350.000 αυστραλιανά δολάρια (233.000 δολάρια ΗΠΑ).

Η αστυνομία δεν έδωσε επισήμως στη δημοσιότητα τα ονόματα των δραστών, ωστόσο ανέφερε ότι ο πατέρας κατείχε άδεια οπλοφορίας από το 2015 και είχε στην κατοχή του έξι νόμιμα καταχωρισμένα όπλα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ δήλωσε ότι ο πατέρας είχε φτάσει στην Αυστραλία το 1998 με φοιτητική βίζα, ενώ ο γιος του ήταν Αυστραλός πολίτης, γεννημένος στη χώρα.

Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, ωστόσο βίντεο από το σημείο δείχνουν τους δράστες να πυροβολούν με όπλα που μοιάζουν με τυφέκιο επαναληπτικής λειτουργίας (bolt-action) και καραμπίνα.

«Εξετάζουμε ενδελεχώς το υπόβαθρο και των δύο ατόμων. Σε αυτό το στάδιο γνωρίζουμε πολύ λίγα για αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον.

«Όλοι προσπαθούν να ξεφύγουν»

Η 27χρονη κάτοικος της περιοχής Μπόντι, Μόργκαν Γκάμπριελ, δήλωσε ότι κατευθυνόταν σε κοντινό κινηματογράφο όταν άκουσε θορύβους που αρχικά νόμιζε ότι ήταν πυροτεχνήματα, πριν δει ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι στον δρόμο της.

«Πήρα μέσα στο σπίτι μου έξι ή επτά άτομα. Οι δύο ήταν στενοί μου φίλοι και οι υπόλοιποι απλώς άνθρωποι που βρίσκονταν στον δρόμο. Πολλοί είχαν αφήσει τα κινητά τους στην παραλία και όλοι προσπαθούσαν απλώς να ξεφύγουν», είπε.

«Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα… Συνήθως τέτοια ώρα, ειδικά ένα πρωινό Δευτέρας, η περιοχή είναι γεμάτη κόσμο – άνθρωποι κολυμπούν, κάνουν σέρφινγκ, τρέχουν. Τώρα επικρατεί απόλυτη ησυχία και μια βαριά, πένθιμη ατμόσφαιρα».

Στην παραλία στήθηκε πρόχειρο μνημείο με λουλούδια και σημαίες του Ισραήλ και της Αυστραλίας, ενώ δημιουργήθηκε και διαδικτυακό βιβλίο συλλυπητηρίων. Αστυνομικοί και ιδιωτικοί φρουροί της εβραϊκής κοινότητας βρίσκονταν στο σημείο, καθώς πολίτες άφηναν λουλούδια.

Παγκόσμια καταδίκη της επίθεσης

Οι αρχές δήλωσαν ότι είναι πλέον βέβαιες πως στην επίθεση συμμετείχαν μόνο δύο δράστες, αφού αρχικά εξέταζαν το ενδεχόμενο ύπαρξης και τρίτου.

Στην κατοικία των υπόπτων στο προάστιο Μπόνιριγκ, περίπου 36 χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου του Σίδνεϊ, αναπτύχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη τη Δευτέρα, με ζώνη αποκλεισμού γύρω από γειτονικά σπίτια.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας την παραλία Μπόντι, όπου κατέθεσε λουλούδια στο σημείο της επίθεσης.

«Αυτό που είδαμε χθες ήταν μια πράξη απόλυτου κακού, μια πράξη αντισημιτισμού, μια τρομοκρατική ενέργεια σε αυστραλιανό έδαφος, σε ένα εμβληματικό σημείο της χώρας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Η εβραϊκή κοινότητα πονά σήμερα. Σήμερα, όλοι οι Αυστραλοί την αγκαλιάζουμε και λέμε: είμαστε δίπλα σας. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να εξαλειφθεί ο αντισημιτισμός. Είναι μάστιγα και θα την εξαλείψουμε μαζί».

Αργότερα, ο Αλμπανέζε κάλεσε τους πολίτες να ανάψουν ένα κερί σε ένδειξη αλληλεγγύης, «για να δείξουμε ότι το φως θα νικήσει το σκοτάδι – αυτό ακριβώς γιορτάζει το Χανουκά».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αρκετοί παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, επικοινώνησαν μαζί του εκφράζοντας συλλυπητήρια και στήριξη.

Οι πυροβολισμοί της Κυριακής αποτελούν το πιο σοβαρό περιστατικό σε μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτίρια και οχήματα στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει τον Αλμπανέζε πως η στήριξη της Αυστραλίας στην παλαιστινιακή κρατικότητα θα τροφοδοτούσε τον αντισημιτισμό.

Τον Αύγουστο, η Αυστραλία κατηγόρησε το Ιράν ότι καθοδήγησε τουλάχιστον δύο αντισημιτικές επιθέσεις και έδωσε στον πρέσβη της Τεχεράνης προθεσμία μίας εβδομάδας να εγκαταλείψει τη χώρα.

«Είδα πτώματα στο έδαφος»

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μία από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο. Η επίθεση της Κυριακής είναι η χειρότερη από το 1996, όταν ένοπλος σκότωσε 35 ανθρώπους στο Πορτ Άρθουρ της Τασμανίας.

Ο ραβίνος Μέντελ Κάστελ, του οποίου ο κουνιάδος, Έλι Σλάνγκερ, σκοτώθηκε στην επίθεση, δήλωσε ότι η βραδιά ήταν εφιαλτική.

«Μπορεί εύκολα να θυμώσεις και να αρχίσεις να κατηγορείς, αλλά αυτό δεν αφορά αυτό. Αφορά μια κοινότητα», είπε. «Πρέπει να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και να ενωθούμε. Και θα το κάνουμε».

«Άκουσα ότι υπήρχε επίθεση και έτρεξα να πάρω την κόρη μου. Άκουγα πυροβολισμούς, είδα πτώματα στο έδαφος. Έχουμε συνηθίσει να φοβόμαστε».

Η εβραϊκή διασπορά στην Αυστραλία είναι μικρή αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην κοινωνία, με περίπου 150.000 ανθρώπους να δηλώνουν εβραϊκής καταγωγής σε πληθυσμό 27 εκατομμυρίων.

Περίπου το ένα τρίτο ζει στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Μπόντι.

Μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από εκδηλώσεις για το Χανουκά την Κυριακή, μετά την επίθεση στο Μπόντι.