Η νέα δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha αποτυπώνει και πάλι το παγιωμένο σκηνικό όσον αφορά τη διαφορά των κομμάτων αλλά περιλαμβάνει ενδιαφέροντα στοιχεία από τις απόψεις των πολιτών για μια σειρά ζητημάτων.

Οι πολίτες εξέφρασαν ξεκάθαρα την άποψή τους πως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τους χειρισμούς της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ερώτημα για το πότε πρέπει να γίνουν εκλογές, το 56% ζητάει πρόωρες μέσα στο 2026, ενώ το 44% λέει στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη» η συντριπτική πλειοψηφία λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «επαναλαμβάνει τα ίδια».

Το ερώτημα για τους αγρότες

Πρώτο ερώτημα της δημοσκόπησης ήταν το εάν έχουν δίκιο οι αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους

Συγκεκριμένα, το 78% (σχεδόν 8 στους 10) απάντησαν «Ναι», το 15% «Οχι» και το

7% «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο κόσμος απαντά στις κινητοποιήσεις και όχι στον τρόπο που εκφράζονται αυτές, δηλαδή τα μπλόκα που κατ’ επέκταση δημιουργούν ταλαιπωρία στις μετακινήσεις.

Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις το 16% χαρακτηρίζει τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ουσιαστική και ότι θα αποδώσει ευθύνες έναντι του 69% που διαφωνεί.

«Νταμπλ σκορ» ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ

Ως προς το καθαρά πολιτικό σκέλος, σταθερά πρώτη εμφανίζεται η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, καθώς το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος ανέρχεται στο 23,6%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,6% και η Ελληνική Λύση με 9,5%.

Σε σχέση με την πρόθεση ψήφου (επί των έγκυρων) καταγράφονται οι εξής επιδόσεις στα κόμματα:

ΝΔ 23,6%

ΣΥΡΙΖΑ 4,7%

ΠΑΣΟΚ 11,6%

ΚΚΕ 7,3%

Ελληνική Λύση 9,5%

Νίκη 2,6%

Πλεύση Ελευθερίας 6,3%

ΜέΡΑ25 2,4%

Νέα Αριστερά 1,1%

Φωνή Λογικής 3,2%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,3%

Άλλο κόμμα 4,5%

Δεν έχω αποφασίσει 20,9%

Επαναλαμβάνει τα ίδια ο Τσίπρας λένε 7 στους 10

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα, στο ερώτημα «Μετά την έκδοση του βιβλίου και την πρόσφατη ομιλία του, θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει μία καινούργια πολιτική πρόταση ή επαναλαμβάνει τα ίδια με την περίοδο της διακυβέρνησης του» οι ερωτηθέντες απαντούν:

68% ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ

15% ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

17% ΔΞ/ΔΑ

Μείωση της ακρίβειας η προτεραιότητα

Στο ερώτημα «ποια θα θέλατε να είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης το 2026» οι πολίτες απαντούν:

ΜΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 54%

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ / ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ 17%

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΥ 15%

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 6%

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 4%

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 3%

ΑΛΛΟ 1%

Όσον αφορά στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2026 ή το 2027;» οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 44% το 2027 και σε ποσοστό 56% το 2026.

Η ικανοποίηση των πολιτών

Στο ερώτημα «Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης » καταγράφονται τα εξής:

ΚΑΘΟΛΟΥ 56% (από 48%)

ΛΙΓΟ 24% (από 31%)

ΠΟΛΥ/ΑΡΚΕΤΑ 18% (από 20%)