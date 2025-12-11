Την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τη δημοφιλία του αρχηγού της Κυριάκου Μητσοτάκη αποτυπώνει δημοσκόπηση που διεξήχθη από την Real Polls για το protagon.gr. Τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην πρόβλεψη αποτελέσματος ακολουθεί το ΠαΣοΚ.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη το διήμερο 9-10 Νοεμβρίου, σε συνολικό δείγμα 1.765 ατόμων.

Την ίδια ώρα ισχυρότερο διαγράφεται ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα έναντι ενός πιθανού κόμματος Σαμαρά ενώ επιπλέον εκτιμάται ότι η τυχόν δημιουργία κόμματος Τσίπρα θα επιφέρει διάσπαση και όχι ενοποίηση στο χώρο της Αριστεράς.

Σημαντικό προβάδισμα ΝΔ

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος που είναι το ΠΑΣΟΚ.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 28,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ περιορίζεται στο 12,5%, αποτυπώνοντας υπερδιπλάσιο πλεονέκτημα για το κυβερνών κόμμα.

Ακολουθούν: Πλεύση Ελευθερίας 11,8%, Ελληνική Λύση 8,7%, ΣΥΡΙΖΑ 8,5%, ΚΚΕ 7,8%, Φωνή Λογικής 4,8% και ΜέΡΑ25 4,4%.

Διαφοροποιημένα όμως προς τα κάτω είναι τα ποσοστά όσον αφορά την πρόθεση ψήφου με τη ΝΔ στο 23,3% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο 9,4%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, ΚΚΕ 6,4%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΜέΡΑ25 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,1%.

«Ναι» σε κόμμα Τσίπρα, «όχι» σε Σαμαρά

Η δημοσκόπηση εξέτασε και την πιθανή εκλογική στήριξη νέων κομμάτων. Πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει μικρή δυναμική, με 12,6% να δηλώνει «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει και 9,1% «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά συγκεντρώνει 2,2% για «πολύ πιθανό» και 5,9% για «αρκετά πιθανό».

Διάσπαση ένα κόμμα Τσίπρα

Περαιτέρω, η πλειονότητα των πολιτών (60%) αντιλαμβάνεται το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα ως ακόμη μια διάσπαση στον προοδευτικό χώρο, ενώ μόλις το 23,5% θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ενοποιητικός πόλος.

Τι προκύπτει για τους αρχηγούς

Τέλος, η δημοσκόπηση εξετάζει σενάρια για την προτίμηση των ψηφοφόρων στα κόμματα στην περίπτωση που αυτά θα είχαν άλλους αρχηγούς από τους σημερινούς.

Εκεί τα ποσοστά είναι ευνοϊκά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά όχι για την ΝΔ καθώς χωρίς να είναι εκείνος στην αρχηγία της το κόμμα υποχωρεί ο στο 22%. Αντίθετη είναι η διαπίστωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη όπου στην περίπτωση που δε θα ηγείτο του το ΠΑΣΟΚ η πρόθεση ψήφου των πολιτών ανεβαίνει στο 17,2%.