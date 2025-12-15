Ο Βασίλης Νάνης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς φτάσαμε στην εκλογή τού Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup. Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες και οι στόχοι του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη νέα του θέση.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Κυριάκος Πιερρακάκης: Ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:56 Τι είναι το Eurogroup.

2:14 Η θητεία και οι αρμοδιότητες του προέδρου του Eurogroup.

3:04 Η σύγκρουση και η εξισορρόπηση στους ρόλους του προέδρου του Eurogroup και του υπουργού Οικονομικών.

4:12 Πώς φτάσαμε στη νίκη του Κυριάκου Πιερρακάκη επί του Βίνσκεντ Βαν Πετέγκεμ.

5:45 Το δάνειο που παρακωλύει το Βέλγιο και η δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων.

7:35 Η στάση της Ελλάδας σχετικά με τη διαχείριση των ρωσικών κεφαλαίων που κατέχει η Ευρώπη.

9:08 Η συμβολική και η ουσιαστική διάσταση στην εκλογή του Πιερρακάκη.

10:37 Με ποιο τρόπο ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα εξυπηρετήσει τα ελληνικά συμφέροντα από τη νέα του θέση.

