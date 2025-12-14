Με επίκεντρο τον νέο κρατικό προϋπολογισμό, η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Η ΑΔΕΔΥ, δηλώνει παράλληλα, την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

Η κινητοποίηση στρέφεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας, «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», ενώ παράλληλα εκφράζει στήριξη στους αγώνες των αγροτών.

«Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωση.

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωσή της, καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί».

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών. Επιπλέον, βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας:

Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων

Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης

Και οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων ενάντια στον προϋπολογισμό και για στήριξη του αγώνα των εργαζομένων και των αγροτών.

Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Ο Σωκράτης» που τονίζει ότι «εργαζόμενοι αγρότες και όλος ο λαός ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της φοροληστείας και του πολέμου! Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία! Καμία θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία».

Στα Μέσα Μεταφοράς

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία και πώς.

Οι αποφάσεις συνήθως ανακοινώνονται λίγα 24ωρα πριν από τις κινητοποιήσεις, οπότε το ενδεχόμενο απεργίας στα μέσα μεταφοράς παραμένει ανοιχτό.

Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκήρυξαν στάση εργασίας την Τετάρτη (17/12) από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα Λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.