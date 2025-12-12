Σε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωράει η ΑΔΕΔΥ, στις 16 Δεκεμβρίου 2025, «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ», όπως αποφάσισε στο 39ο Συνέδριο του το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

«Την ώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, με τους μισθούς μας να παραμένουν στα τάρταρα, τον 13ο και 14ο μισθό να παραμένουν κομμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει πάνω από 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, το 39ο Συνέδριο της δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλο το λαό.

Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλων των εργαζομένων ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων.

Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», αναφέρει ακόμη η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.