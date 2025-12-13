Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μετά από συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ελπίζει να συζητήσει ένα σχέδιο ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν είναι μακριά».

Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Πούτιν στο Τουρκμενιστάν την Παρασκευή και αξιολόγησαν τις «ολοκληρωμένες ειρηνευτικές προσπάθειες» για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Ερντογάν την Παρασκευή, με την Τουρκία να επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της να υποστηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Μετά από αυτή τη συνάντηση με τον Πούτιν, ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ειρηνευτικό σχέδιο και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ. Η ειρήνη δεν είναι μακριά, το βλέπουμε αυτό», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Τουρκμενιστάν.

Ο Ερντογάν είχε πει στον Πούτιν την Παρασκευή ότι μια περιορισμένη εκεχειρία στον πόλεμο, με έμφαση ιδίως στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια, θα μπορούσε να είναι επωφελής.

«Η Μαύρη Θάλασσα δεν πρέπει να θεωρείται πεδίο μάχης. Μια τέτοια κατάσταση θα έβλαπτε μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία», δήλωσε ο Ερντογάν σε σχόλια που δημοσίευσε το γραφείο του το Σάββατο.

«Όλοι χρειάζονται ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί».

Η Ρωσία επιτέθηκε σε δύο ουκρανικά λιμάνια την Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές σε τρία τουρκικά πλοία, μεταξύ των οποίων ένα πλοίο που μετέφερε τρόφιμα, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους και έναν πλοιοκτήτη, λίγες ημέρες μετά την απειλή της Μόσχας να αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα.