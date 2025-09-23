Σε 24ωρη απεργία προχωράει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου η ΑΔΕΔΥ διεκδικώντας επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στις αποδοχές και απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και φωνάζοντας «όχι» στο νέο πειθαρχικό δίκαιο.

Η προγραμματισμένη συγκέντρωση είναι στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Στην απεργία και την συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ συμμετέχει και η ΓΣΕΕ. «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας. Όχι στο 13ωρο» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ποιοι θα συμμετέχουν στην απεργία

Χωρίς ταξί

Χειρόφρενο τραβούν την 1η Οκτωβρίου τα ταξί, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος.

«Θεωρώ ότι είναι καιρός πλέον ο ξεσηκωμός του ’11 να ξαναγίνει, και εμείς οφείλουμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως παίξαμε και τότε» είπε μιλώντας στα Παραπολιτικά.

Δεμένα τα πλοία

Σε 24ωρη απεργία προχωράει και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) από τις 00:01 έως τις 24:00.

Η Ομοσπονδία αντιδρά στην αύξηση του ημερήσιου χρόνου απασχόλησης έως 13 ώρες, επισημαίνοντας κινδύνους για την υγεία των ναυτικών και την ασφάλεια στα πλοία.

Χωρίς ανακοινώσεις ακόμα τα ΜΜΜ

Άγνωστο παραμένει πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς την ημέρα της απεργίας καθώς ακόμα δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις των Σωματείων.