Ενώπιον των ιστορικών ευθυνών του έθεσε τον Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος.

«Δεν δυνάμεθα να διανοηθούμε απόντα τον διάδοχο του Ιακώβου του Αδελφοθέου», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και αποστέλλοντας σαφή μηνύματα τόνισε: «Προσευχόμεθα και αναμένομεν την θετική ανταπόκρισιν του Μακαριωτάτου αδελφού Πατριάρχου Θεοφίλου, ανταπόκρισιν εις την ιστορικήν ευθύνην και εκείνου «υπέρ της των πάντων ενώσεως».

Σε οριακό σημείο οι σχέσεις Βαρθολομαίου – Θεοφίλου

Οι σχέσεις των δύο Προκαθημένων βρίσκονται σε οριακό σημείο. Αφορμή για την δημόσια πρόσκληση – «πρόκληση» του Οικουμενικού Πατριάρχη αποτέλεσε η «σιγή ιχθύος» του κ. Θεοφίλου για την συμμετοχή στην επέτειο της συμπλήρωσης 1700 χρόνων από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βιθυνίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα στην ιστορικής σημασίας και συμβολισμού επέτειο που διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχουν προσκληθεί για να παραβρίσκονται ο Πάπας Λέων και οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος, Αντιοχείας κ. Ιωάννης και Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος.

Το οικουμενικό Πατριαρχείο και η Πενταρχία

Πρόκειται δηλαδή για τους διαδόχους των πέντε Πατριαρχών, της λεγόμενης Πενταρχίας – αφού και ο Πάπας ήταν και Πατριάρχης της Δύσης – της Μίας και Αδιαίρετης Εκκλησίας.

Τα μηνύματα του προς τον κ. Θεόφιλο ο κ.κ. Βαρθολομαίος τα απέστειλε επισκεπτόμενος εκκλησιαστικό έδαφος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο Νεοχώρι του Βοσπόρου που αποτελεί Μετόχι του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τον Εσπερινό του Αποστόλου του Ιακώβου του Αδελφοθέου, πρώτου Επισκόπου της Σιωνίτιδος Εκκλησίας…

Δράττοντας της εκκλησιαστικής ευκαιρίας ο κ.κ. Βαρθολομαίος «φρόντισε» απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Ανθηδώνος και Επίτροπο του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη κ. Νεκτάριο υπενθύμισε την προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

«Η προσοχή και η τιμή της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας των Ορθοδόξων προς τον διάδοχον του «Τάγματος των Σπουδαίων» μοναχών Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα, τον άγρυπνον φύλακα και φρουρόν των παναγίων προσκηνυμάτων της αμωρήτου πίστεως υπήρξαν αμείωτοι δια μέσου των αιώνων», τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχεια μίλησε για την μεσολάβηση «της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας παρά τω Βυζαντινώ Αυτοκράτορι και αργότερον παρά τη Υψηλή Πύλη και ταις λοιπαίς εν της πρωτευούση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Διπλωματικάς Αποστολαίς υπέρ των δικαίων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η συμμετοχή αυτού εις την επί τι διάστημα χρόνου εν τη Πόλει του Κωνσταντίνου δια την χαλεπότητα των επιτοπίων εν της Αγία Γη περιστάσεων….»

Οι τρεις λόγοι

Τρεις είναι οι προφανείς λόγοι του συγκεκριμένου κηρύγματος του κ.κ. Βαρθολομαίου:

Αρχικά η επίσκεψη του κ. Θεοφίλου πριν από περίπου έναν μήνα στην Τουρκία και η συνάντηση του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν… Επίσκεψη και συνάντηση για την οποία δεν είχε ενημερώσει εγκαίρως και κατά το εκκλησιαστικό έθος τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Δεν επικοινώνησε ούτε τηλεφωνικά και τον σημαντικότερο, όπως επισημαίνουν εκκλησιαστικοί κύκλοι, δεν επισκέφθηκε ούτε τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι για να ανάψει ένα κερί. Την επίσκεψη εκείνη είχε διοργανώσει ο Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη στην οποίο απευθύνθηκε χθες το βράδυ ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Δευτερευόντως μόλις μερικά 24ωρα αργότερα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων συμμετείχε σε μεγάλο συνέδριο των παραδοσιακών Θρησκειών στο Καζακστάν όπου συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλο.

Με το Πατριαρχείο Μόσχας που διατηρεί στενές σχέσεις, δέχεται αντιπροσωπείες της Ρωσικής Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ και είναι ο μόνος Προκαθήμενος από τις λεγόμενες ελληνόφωνες Εκκλησίας που δεν έχει αναγνωρίσει την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας…

Σε κάθε περίπτωση εντυπωσιακό είναι το γεγονός για το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι ο Προκαθήμενος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, δεν έχει απαντήσει στην πρόσκληση για την συμμετοχή του στην επέτειο για τα 1700 χρόνια.

Σιωπή Ιχθύος του Θεοφίλου

Δεν έχει απαντήσει σ έναν Πατριάρχη, που όπως σημειώνουν αρχιερείς, όταν προέκυψαν τα προβλήματα στην Σιωνίτιδα Εκκλησία με αφορμή τις εκποιήσεις ακινήτων στην Παλαιά Πόλη των Ιεροσολύμων που οδήγησαν στην απομάκρυνση του μακαριστού προκατόχου του κυρού Ειρηναίου κλήθηκε και έδωσε λύσεις. Λύσεις από τις οποίες προέκυψε και η εκλογή του κ. Θεοφίλου…

Δεν απαντάει μέχρι στιγμής, προσθέτουν στην πρόσκληση ενός Προκαθημένου που στήριξε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όταν το Πατριαρχείο Αντιοχείας διαμαρτυρόταν για την εκλογή Αρχιεπισκόπου στο Κατάρ. Γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για να μην προσέλθει ο Πατριάρχης Αντιοχείας στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο αφού θεωρούσε ότι το Κατάρ υπάγεται στην δική του εκκλησιαστικη δικαιαδοσία που συγκλήθηκε στο Κολυμπάρι της Κρήτης το 2016, την Πρώτη μετά το Σχίσμα των Εκκλησιών για τους Ορθοδόξους. Και αυτή την διαμαρτυρία του Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη επικαλέστηκε την τελευταία στιγμή και ο Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλος για να μην προσέλθει.

Και είναι χαρακτηριστικό ότι του απογευματινού κηρύγματος του Οικουμενικού Πατριάρχη προηγήθηκε χθες το πρωί το γεγονός ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων προεξήρχε Θείας Λειτουργίας στης Ρωσική Μονής της Χεβρώνος στους Αγίους Τόπους με την συμμετοχή του επικεφαλής του τμήματος εκκλησιαστικών υποθέσεων – δηλαδή του «υπουργού Εξωτερικών» – του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ κ. Αντωνίου.

«Προσευχόμεθα και αναμένομεν θετική ανταπόκρισιν» είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την συμμετοχή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων «εις το ιστορικόν αυτό γεγονός, απτήν εκδήλωσιν ενότητος Ανατολικής και Δυτικής Χριστιανοσύνης, των τεσσάρων Πατριαρχών της Ανατολής και του Πατριάρχου της Δύσεως, της Πενταρχίας των Πατριαρχών»(…)…