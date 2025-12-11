Σε μια απρόσμενα διασκεδαστική αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη προχώρησε η Λίλι Κόλινς, πρωταγωνίστρια της σειράς του Netflix, «Emily in Paris» κατά την πρόσφατη εμφάνισή της στο Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον.

Η σειρά, έχει φέρει τη Ρώμη και το Παρίσι να «διεκδικούν» την Έμιλι, η οποία όπως επισήμανε θα ήθελε να μετακομίσει στη Ρώμη, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν «την θέλει πίσω στο Παρίσι», με τον Φάλον να βρίσκει αφορμή και να αστειεύεται ότι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris».

Η Κόλινς, γελώντας, χαρακτήρισε την κατάσταση «ένα ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο» και αναφέρθηκε ειδικά στον Έλληνα πρωθυπουργό, λέγοντας: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια κουραστική μέρα, το μόνο που θέλει είναι να πάει σπίτι και να το δει μαζί της».

Πρόσθεσε: «Εγώ σκέφτηκα: Τι; Μετά από μια κουραστική μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις το Emily in Paris;».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στη σειρά τον Μάιο του 2023 στο The 2Night Show, λέγοντας ότι την παρακολουθεί με τη σύζυγό του όταν θέλει να χαλαρώσει: «Είναι απόλυτη χαλάρωση. Την παρακολουθώ με τη σύζυγό μου. Με διασκεδάζει πολύ».