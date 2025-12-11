Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με ισχυρές προκλήσεις για το σύστημα υγείας, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επενδύει στο έμψυχο δυναμικό του και σε τεχνολογίες αιχμής ώστε να παρέχει πρόσβαση σε καινοτόμες επιλογές για την υγεία μας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Γιώργος Σπανός, μιλά στο ΒΗΜΑ για τα στοιχεία που πλαισιώνουν την ηγετική θέση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ και παράλληλα προτείνει ουσιαστικές τομές για ένα καλύτερο μέλλον στην υγειονομική περίθαλψη.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ κατέχει ηγετική θέση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Ποια θεωρείτε ότι είναι η ουσία της δυναμικής του Ομίλου σήμερα;

Η ουσία της δυναμικής της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ σήμερα βρίσκεται στο γεγονός ότι παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στον άνθρωπο και στην ποιότητα, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται με ταχύτητα και σύγχρονη αντίληψη. Πάνω από τέσσερις δεκαετίες τώρα έχουμε χτίσει ένα επίπεδο αξιοπιστίας που κάνει τον πολίτη να μας εμπιστεύεται σε μια από τις πιο ευαίσθητες στιγμές της ζωής του: όταν αναζητά σωστή διάγνωση και ουσιαστική φροντίδα.

Παράλληλα, διαθέτουμε ένα μοναδικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Με περισσότερες από 70 μονάδες σε Ελλάδα και Κύπρο, εκατομμύρια επισκέψεις και μια σταθερή παρουσία στο πλευρό του πολίτη, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί τον βασικό πυλώνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας στη χώρα. Η προσβασιμότητα και η συνέπεια μας δίνουν τη δυνατότητα να καλύπτουμε ανάγκες άμεσα, αξιόπιστα και με επιστημονικό βάθος.

Τέλος και για εμένα είναι το σημαντικότερο, η πραγματική δύναμη του Ομίλου είναι οι άνθρωποί του. Οι 2.700 επαγγελματίες μας, με την επιστημονική τους αριστεία, την αίσθηση καθήκοντος και την καθημερινή τους αφοσίωση, είναι ο λόγος που η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ παραμένει ηγέτης για πάνω από 40 χρόνια. Η κουλτούρα συνεργασίας, η ευθύνη, η ανθρωπιά και ο σεβασμός προς τον πολίτη είναι ο μεγαλύτερος πολλαπλασιαστής της δύναμής μας.

Ο συνδυασμός αξιοπιστίας, προσβασιμότητας και ισχυρού ανθρώπινου κεφαλαίου, είναι που διαμορφώνει τη δυναμική της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ σήμερα και μας επιτρέπει όχι απλώς να διατηρούμε την ηγετική μας θέση, αλλά να θέτουμε και τα θεμέλια για το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα.

Ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας διέπεται από έναν έντονο ανταγωνισμό. Ποιες είναι οι δικές σας ενέργειες και επενδύσεις ώστε να διατηρείτε την ηγετική σας θέση στην υγεία;

Ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, αλλά αυτό, για εμάς στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, λειτουργεί ως κίνητρο να εξελισσόμαστε συνεχώς. Η διατήρηση της ηγετικής μας θέσης δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας• είναι αποτέλεσμα στρατηγικών επιλογών και σταθερών επενδύσεων.

Πρώτα απ’ όλα, επενδύουμε συστηματικά στην τεχνολογία και στις υποδομές μας. Ανανεώνουμε διαρκώς τον ιατρικό εξοπλισμό, ενισχύουμε τις αυτοματοποιημένες εργαστηριακές διαδικασίες και υιοθετούμε σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, που βελτιώνουν τόσο την ακρίβεια των αποτελεσμάτων όσο και την ταχύτητα εξυπηρέτησης. Θέλουμε ο πολίτης να έχει πρόσβαση στο καλύτερο διαθέσιμο επίπεδο υπηρεσιών, κάθε φορά που επισκέπτεται μία από τις μονάδες μας.

Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργική αριστεία. Επανεξετάζουμε διαδικασίες, βελτιώνουμε ροές εργασίας, μειώνουμε χρόνους αναμονής και διασφαλίζουμε ότι όλες οι μονάδες μας λειτουργούν με ενιαία, αυστηρά standards ποιότητας. Η ποιότητα για εμάς δεν είναι ένα αποτέλεσμα — είναι ο τρόπος λειτουργίας μας.

Και βέβαια, το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας παραμένουν οι άνθρωποί μας. Επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση, στην επιστημονική εξέλιξη και στην καθημερινή υποστήριξη των 2.700 επαγγελματιών που αποτελούν την καρδιά του Ομίλου. Η κουλτούρα συνεργασίας, ευθύνης και ανθρωπιάς είναι αυτή που μετατρέπει κάθε επένδυση σε πραγματική αξία για τον πολίτη.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ παρακολουθεί στενά τις διεθνείς τάσεις και προσαρμόζεται με ταχύτητα. Η μετάβαση στην προληπτική ιατρική, η επιστήμη της μακροζωΐας (longevity), η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες μορφές φροντίδας αποτελούν το επόμενο μεγάλο κύμα στην υγεία και εμείς θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής.

Η ηγεσία στην υγεία δεν είναι τίτλος που κερδίζεται μια φορά• είναι καθημερινή δέσμευση. Και αυτή τη δέσμευση τη διατηρούμε με συνέπεια, επένδυση και βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.

Είναι γεγονός ότι ο χώρος της υγείας στην Ελλάδα υποχρηματοδοτείται και ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι σημαντικά περιορισμένος με αποτέλεσμα να προκαλούνται σημαντικές επιβαρύνσεις στα διαγνωστικά κέντρα. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια γενναία θεσμική μεταρρύθμιση του πλαισίου υγείας και αν ναι ποιοι θα πρέπει να είναι οι βασικοί της άξονες;

Χρειάζεται όχι απλώς μια μεταρρύθμιση αλλά επανασχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο αποζημιώνεται η υγεία στην Ελλάδα.

Το clawback είναι ένας μηχανισμός που δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα, γιατί επιβαρύνει τη ρευστότητα, αποδυναμώνει τις ευκαιρίες για επενδύσεις και μειώνει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στο οικονομικό περιβάλλον.

Βέβαια οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πολύ σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της μείωσης του clawback που αποτελούν έμπρακτη στήριξη για τον κλάδο μας. Όμως υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα.

Η Ελλάδα πρέπει να μεταβεί σε ένα μοντέλο αποζημίωσης που βασίζεται στην αξία και όχι στον όγκο. Μιλάμε για ένα μοντέλο στο οποίο:

η ποιότητα μετριέται

τα αποτελέσματα ανταμείβονται

οι πάροχοι λειτουργούν με κοινά πρότυπα

και ο πολίτης έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι ιδιωτικοί πάροχοι δεν είναι ανταγωνιστές του δημοσίου. Είναι συνεργάτες σε ένα κοινό όραμα για ένα σύγχρονο, βιώσιμο και δίκαιο σύστημα υγείας.

Από πλευράς οικονομικών μεγεθών, πώς κινήθηκε ο όμιλος κατά την προηγούμενη χρήση και πως εξελίσσονται τα βασικά μεγέθη του κατά την τρέχουσα χρονιά;

Το 2024 ήταν για τον Όμιλο μια πραγματική χρονιά καμπής. Παρά το ασταθές και συχνά αντιφατικό θεσμικό περιβάλλον, καταφέραμε να ενισχύσουμε ουσιαστικά τόσο τη λειτουργική μας κερδοφορία όσο και τη συνολική χρηματοοικονομική μας θέση. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε οριακή αλλά σταθερή άνοδο 0,3%, ενώ το λειτουργικό adjusted EBITDA αυξήθηκε κατά 41% και το βασικό EBITDA κατά 22%. Παράλληλα, μειώσαμε τα λειτουργικά έξοδα κατά 1%, επιβεβαιώνοντας ότι οι παρεμβάσεις μας στη διαχείριση κόστους και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτή η εικόνα δεν προέκυψε τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα πειθαρχημένης διαχείρισης κόστους, αναδιοργάνωσης διαδικασιών και επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για εμάς, το 2024 επιβεβαίωσε ότι η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει την ανθεκτικότητα και την ωριμότητα να προχωρά μπροστά ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας.

Τα στοιχεία για το 2025 δείχνουν πως αυτή η θετική δυναμική συνεχίζεται και αναμένεται να αποτελέσει τη βάση υλοποίησης του τριετούς στρατηγικού μας πλάνου.

Σε διεθνές επίπεδο, η υγεία βρίσκεται σε φάση ανασχηματισμού: αλλάζουν τα συστήματα, αλλάζουν όμως και οι προσδοκίες των πολιτών. Πώς διαμορφώνεται αυτή η νέα πραγματικότητα και ποια είναι η θέση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ στο ευρύτερο τοπίο της υγείας;

Η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπουμε διεθνώς δεν αφορά μόνο την τεχνολογία ή τα μοντέλα χρηματοδότησης αλλά αφορά κυρίως τον ίδιο τον πολίτη. Για πρώτη φορά, ο άνθρωπος αποκτά ενεργό ρόλο στις αποφάσεις για την υγεία του. Οι προσδοκίες για ποιότητα, διαφάνεια, πρόσβαση και αξιοπιστία έχουν αυξηθεί σημαντικά και αυτό αλλάζει τα πάντα: τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων, των παρόχων και των επαγγελματιών υγείας.

Η υγεία σταδιακά θα μετασχηματιστεί από μια αποσπασματική εμπειρία, σε ένα συνεχές ταξίδι, όπου πρόληψη, διάγνωση και φροντίδα θα συνδέονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό και φυσικό περιβάλλον. Ο πολίτης ζητά καθαρή πληροφόρηση, λιγότερη γραφειοκρατία, υψηλή επιστημονική εγκυρότητα και πάνω από όλα εμπιστοσύνη.

Σε αυτό το νέο τοπίο, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θέλει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας. Έναν πάροχο που όχι μόνο παρακολουθεί την εξέλιξη, αλλά δίνει σχήμα στη νέα σχέση υγείας–πολίτη: με τεχνολογία που είναι χρήσιμη, όχι επιδεικτική, με υπηρεσίες που είναι αξιόπιστες, όχι περίπλοκες και πάνω από όλα με ανθρώπους που λειτουργούν με γνώση, ενσυναίσθηση και προσήλωση στην ποιότητα.

Η επόμενη μέρα της υγείας θα είναι μια μέρα όπου ο πολίτης θα έχει περισσότερη δύναμη και περισσότερες επιλογές. Η δική μας δέσμευση είναι να συμβάλλουμε ώστε αυτή η δύναμη να μεταφράζεται σε πραγματικό όφελος, με φροντίδα που είναι και σύγχρονη και ανθρώπινη.

Τα τελευταία δύο χρόνια έγιναν με πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας σημαντικά βήματα όσον αφορά στους προληπτικούς ελέγχους για την υγεία μας. Ανέκαθεν η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προωθούσε την έννοια της πρόληψης προσφέροντας μια σειρά προγραμμάτων. Πιστεύετε ότι πλέον έχει καλλιεργηθεί μια νέα νοοτροπία από την πλευρά των πολιτών όσον αφορά στην πρόληψη;

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια ουσιαστική αλλαγή στη νοοτροπία των πολιτών. Η πρόληψη γίνεται όλο και περισσότερο συνειδητή επιλογή και όχι μια περιστασιακή κίνηση. Η μεγάλη συμμετοχή στα εθνικά προγράμματα, όπως το «Προλαμβάνω», το επιβεβαιώνει. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε έναν από τους βασικούς εταίρους της Πολιτείας σε αυτή την τόσο κρίσιμη εθνική προσπάθεια.

Για τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, η πρόληψη είναι θεμέλιος λίθος από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της. Επενδύουμε σε τεχνολογία αιχμής, προγνωστικούς δείκτες και προγράμματα εξατομικευμένης παρακολούθησης. Η επιστήμη της μακροζωίας (longevity) μας δείχνει ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να ζούμε περισσότερα χρόνια, αλλά να ζούμε καλύτερα. Αυτό απαιτεί συστηματική προσέγγιση πρόληψης, όχι αποσπασματικούς ελέγχους.

Η νέα γενιά πολιτών είναι πιο ενημερωμένη, πιο απαιτητική και περισσότερο συνδεδεμένη με τα δεδομένα της υγείας της. Αυτό είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές της εποχής και για εμάς είναι χαρά να συμβάλλουμε σε αυτή τη μετάβαση.

Κλείνοντας, ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις για το μέλλον της Υγείας στην Ελλάδα, και ποιο το όραμα του ομίλου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για το ρόλο της μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο νέο περιβάλλον;

Γιώργος Σπανός: Η υγεία διεθνώς βρίσκεται σε μια από τις πιο μεταβατικές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών. Ο γηράσκων πληθυσμός, η αύξηση των χρόνιων νοσημάτων, οι δημοσιονομικές πιέσεις και η επιτάχυνση της τεχνολογίας θα επαναπροσδιορίσουν τα εθνικά συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να μεταβεί από ένα αποσπασματικό μοντέλο “sick care”, δηλαδή θεραπείας της νόσου, σε ένα σύγχρονο σύστημα “health care” δηλαδή διαχείρισης και τη διατήρησης της υγείας, μέσω της πρόληψης, ποιότητας και διασύνδεσης. Και για να πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση, είναι σημαντικό δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς να λειτουργούν με κοινές προδιαγραφές και κοινή στόχευση.

Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: να αποτελούμε σημείο αναφοράς σε ένα value-based, τεχνολογικά ώριμο και βαθιά ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.

Ένα σύστημα όπου η τεχνολογία κάνει την επιστήμη πιο προσιτή και τη φροντίδα πιο ανθρώπινη.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει το προνόμιο και την ευθύνη να συμβάλει ενεργά στη χάραξη αυτής της πορείας. Με ισχυρή επιστημονική βάση, διοικητική ωριμότητα και σταθερή επένδυση στους ανθρώπους μας, είμαστε έτοιμοι για τη νέα εποχή της ελληνικής υγείας.