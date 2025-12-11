ΤΟ ΒΗΜΑ μεταδίδει ζωντανά την εναρκτήρια διάλεξη της σειράς διαλέξεων ανοιχτών προς το κοινό, που διοργανώνουν το Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ) του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Hellenic Studies Program του Yale MacMillan Center του Πανεπιστημίου Yale, ΗΠΑ, με τίτλο «Ναυτιλία και Παγκόσμιο Εμπόριο: Νέες Οπτικές στον Ρόλο των Μεταφορικών Δικτύων και της Βιομηχανικής Πολιτικής». ΤΟ ΒΗΜΑ είναι χορηγός επικοινωνίας της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας διάλεξης, η καθηγήτρια οικονομικών στο Harvard University, Μυρτώ Καλουπτσίδη, παρουσιάζει έναν καινοτόμο τρόπο σύνδεσης της ναυτιλίας με το παγκόσμιο εμπόριο. Με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης, χαρτογραφεί το παγκόσμιο δίκτυο ναυτιλίας και το εμπόριο ενέργειας με στόχο την ποσοτική αποτίμηση της επιρροής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παγκόσμια ευημερία, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

18:30: Προσέλευση

Προσέλευση 19:00: Εισαγωγικός χαιρετισμός από τον καθηγητή Διοικητόπουλο Ευάγγελο, Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ΕΜΟΠ, ΟΠΑ

Εισαγωγικός χαιρετισμός από τον καθηγητή Διοικητόπουλο Ευάγγελο, Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ΕΜΟΠ, ΟΠΑ 19:05: Χαιρετισμός συνεργασίας με Hellenic Studies Program, Yale από τον πρόεδρο του τμήματος οικονομικής επιστήμης, καθηγητή Βαγγέλης Βασιλάτο, ΟΠΑ.

Χαιρετισμός συνεργασίας με Hellenic Studies Program, Yale από τον πρόεδρο του τμήματος οικονομικής επιστήμης, καθηγητή Βαγγέλης Βασιλάτο, ΟΠΑ. 19:15 – 20:30: Ναυτιλία και Παγκόσμιο Εμπόριο: Νέες Οπτικές στον Ρόλο των Μεταφορικών Δικτύων και της Βιομηχανικής Πολιτικής, από την καθηγήτρια Μυρτώ Καλουπτσίδη, Yale University

Ναυτιλία και Παγκόσμιο Εμπόριο: Νέες Οπτικές στον Ρόλο των Μεταφορικών Δικτύων και της Βιομηχανικής Πολιτικής, από την καθηγήτρια Μυρτώ Καλουπτσίδη, Yale University 20:30 – 20:45: Q&A, Ανοιχτή Συζήτηση με το Κοινό σε συντονισμό του επίκουρου καθηγητή, ΟΠΑ, Φάμπιο Αντωνίου

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλήτριας

Η Μυρτώ Καλουπτσίδη είναι Καθηγήτρια Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Harvard και στο Ινστιτούτο Radcliffe. Έλαβε το διδακτορικό της στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Yale το 2011 και υπήρξε επίσης Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Princeton την περίοδο 2011-2016. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Βιομηχανική Οργάνωση και το Διεθνές Εμπόριο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις αγορές μεταφορών.

Η έρευνά της έχει εξετάσει τις επιπτώσεις της βιομηχανικής πολιτικής στην παγκόσμια κατανομή της παραγωγής και της ευημερίας, καθώς και τους κύκλους της βιομηχανικής δραστηριότητας και τις επενδυτικές αποφάσεις επιχειρήσεων σε ασταθείς αγορές.

Αυτή την περίοδο, μελετά τις παγκόσμιες αγορές μεταφορών και τις υποδομές, διερευνώντας πώς επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο, αν λειτουργούν αποδοτικά και γιατί είναι τόσο ευάλωτες σε διαταραχές. Έχει βραβευτεί με το βραβείο Μποδοσάκη για διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες, και, το 2022, το άρθρο της με τίτλο «Geography, Transportation, and Endogenous Trade Costs» (σε συνεργασία με τις/τους Giulia Brancaccio και Theodore Papageorgiou) τιμήθηκε με το Βραβείο Frisch της Econometric Society, ως η καλύτερη εφαρμοσμένη (εμπειρική ή θεωρητική) εργασία που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Econometrica τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.

Η κ. Καλουπτσίδη είναι Ερευνητική Εταίρος (Research Fellow) στο NBER και στο CEPR. Η έρευνά της έχει δημοσιευθεί σε υψηλού κύρους και παγκόσμιας φήμης επιστημονικά περιοδικά όπως το American Economic Review, Econometrica, Quarterly Journal of Economics και Review of Economic Studies.

Σειρά διαλέξεων «Επιστήμη & Κοινωνία σε Διάλογο για ένα Βιώσιμο Μέλλον»

Η σειρά διαλέξεων, που έχει τον γενικό τίτλο «Επιστήμη & Κοινωνία σε Διάλογο για ένα Βιώσιμο Μέλλον» έχει στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας στην επιστημονική γνώση, την προώθηση της επιστημονικής κουλτούρας στην Ελλάδα και τη συμβολή στον δημόσιο διάλογο. Οι διαλέξεις, που πραγματοποιούνται στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής είναι ανοικτές προς το κοινό, που μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά προτεραιότητας.