Ο πρώην πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί, υπέβαλε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον τριών πρώην μελών της FIFA, υπογράμμισε την Τετάρτη (10/12) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μια πηγή κοντά στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της Le Parisien.

Έχοντας αθωωθεί οριστικά από τα ελβετικά δικαστήρια τον Αύγουστο μετά από μια δεκαετή νομική μάχη στην υπόθεση απάτης που επιτάχυνε την πτώση του, ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας υπέβαλε αγωγή στα τέλη Νοεμβρίου εναντίον τριών πρώην αξιωματούχων της FIFA, επιβεβαίωσε η πηγή.

Η αγωγή στοχεύει σε δημόσιες δηλώσεις που έκαναν αυτά τα πρώην μέλη της διεθνούς ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, πριν από περίπου δέκα χρόνια σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του Πλατινί.

Ο Μισέλ Πλατινί και ο τότε πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, κατηγορήθηκαν ότι «έλαβαν παράνομα, εις βάρος της FIFA, πληρωμή 2 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων» (1,8 εκατομμυρίων ευρώ) τον Ιανουάριο του 2011 για τον θρυλικό Γάλλο αρχηγό, σύμφωνα με την ελβετική εισαγγελία.

Οι δύο άνδρες, από την πλευρά τους, επέμειναν ότι αρχικά είχαν συμφωνήσει σε ετήσιο μισθό ενός εκατομμυρίου ελβετικών φράγκων, μέσω προφορικής «συμφωνίας κυρίων» που έγινε χωρίς μάρτυρες, και ότι τα οικονομικά της FIFA δεν επέτρεπαν την άμεση καταβολή της στον κ. Πλατινί.

Το ξέσπασμα της υπόθεσης στα μέσα του 2015, αμέσως μετά την παραίτηση του Σεπ Μπλάτερ εν μέσω μιας σειράς σκανδάλων, εμπόδισε τον Μισέλ Πλατινί να αναλάβει την προεδρία της FIFA, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Ιταλοελβετό Τζάνι Ινφαντίνο, τότε δεξί χέρι του Πλατινί στην UEFA.