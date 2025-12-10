Στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του στο TikTok σημειώνοντας ότι «από το 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως».

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι «με νόμο του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες μια ακόμα από τις μεγάλες ατυχίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά».

«Από 1η Ιανουαρίου του 2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως», υπογραμμίζει.

Δείτε το βίντεο:

@kyriakosmitsotakis_ Τέλος η προσωπική διαφορά! Από 1η Ιανουαρίου 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως. ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis



Στη συνέχεια, εξηγεί ότι αυτό σημαίνει πως «όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά θα αρχίσουν επιτέλους από τη 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις» και προσθέτει ότι «κάθε αύξηση θα φτάνει πια ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων».

«Τέλος οι συμψηφισμοί, τέλος το παίρνω αύξηση αλλά δεν τη βλέπω. Δηλαδή με απλά λόγια: Τέλος η προσωπική διαφορά», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεό του.