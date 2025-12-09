Το μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού απέναντι στην Καϊράτ κράτησε ζωντανούς τους ερυθρόλευκους στην υπόθεση πρόκριση στο Champions League.
Οι ερυθρόλευκοι έχουν ακόμα δύο αγωνιστικές για να καταφέρουν να μπουν στην πρώτη 24άδα που οδηγεί στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης. Για να το πετύχουν αυτό χρειάζονται δύο νίκες απέναντι στην Λεβερκούζεν και τον Άγιαξ.
Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο και οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ μπορούν να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
- 22:00 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
- 22:00 Άγιαξ – Ολυμπιακός
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League
- Άρσεναλ 15
- Παρί Σεν Ζερμέν 12
- Μπάγερν 12
- Ίντερ 12
- Ρεάλ 12
- Ντόρτμουντ 10
- Τσέλσι 10
- Σπόρτινγκ 10
- Μάντσεστερ Σίτι 10
- Αταλάντα 10
- Νιούκαστλ 9
- Ατλέτικο 9
- Λίβερπουλ 9
- Γαλατασαράι 9
- Αϊντχόφεν 8
- Τότεναμ 8
- Λεβερκούζεν 8
- Μπαρτσελόνα 7
- Καραμπάγκ 7
- Νάπολι 7
- Μαρσέιγ 6
- Γιουβέντους 6
- Μονακό 6
- Πάφος 6
- Oυνιόν Σεν-Ζιλουάζ 6
- Ολυμπιακός 5
- Μπριζ 4
- Αθλέτικ 4
- Άιντραχτ 4
- Κοπεγχάγη 4
- Μπενφίκα 3
- Σλάβια 3
- Μπόντο Γκλιμτ 2
- Βιγιαρεάλ 1
- Καϊράτ 1
- Άγιαξ 0
Tα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase
- Διαφορά τερμάτων
- Καλύτερη επίθεση
- Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση
- Νίκες
- Εκτός έδρας νίκες
- Βαθμοί που κερδήθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
- Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
- Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage
- Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας
- Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA