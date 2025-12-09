Το μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού απέναντι στην Καϊράτ κράτησε ζωντανούς τους ερυθρόλευκους στην υπόθεση πρόκριση στο Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν ακόμα δύο αγωνιστικές για να καταφέρουν να μπουν στην πρώτη 24άδα που οδηγεί στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης. Για να το πετύχουν αυτό χρειάζονται δύο νίκες απέναντι στην Λεβερκούζεν και τον Άγιαξ.

Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο και οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ μπορούν να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

22:00 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

22:00 Άγιαξ – Ολυμπιακός

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League

Άρσεναλ 15 Παρί Σεν Ζερμέν 12 Μπάγερν 12 Ίντερ 12 Ρεάλ 12 Ντόρτμουντ 10 Τσέλσι 10 Σπόρτινγκ 10 Μάντσεστερ Σίτι 10 Αταλάντα 10 Νιούκαστλ 9 Ατλέτικο 9 Λίβερπουλ 9 Γαλατασαράι 9 Αϊντχόφεν 8 Τότεναμ 8 Λεβερκούζεν 8 Μπαρτσελόνα 7 Καραμπάγκ 7 Νάπολι 7 Μαρσέιγ 6 Γιουβέντους 6 Μονακό 6 Πάφος 6 Oυνιόν Σεν-Ζιλουάζ 6 Ολυμπιακός 5 Μπριζ 4 Αθλέτικ 4 Άιντραχτ 4 Κοπεγχάγη 4 Μπενφίκα 3 Σλάβια 3 Μπόντο Γκλιμτ 2 Βιγιαρεάλ 1 Καϊράτ 1 Άγιαξ 0

Tα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase