Η στήριξη των φίλων του Ολυμπιακού είναι δεδομένη στην αγαπημένη τους ομάδα. Όπου κι αν παίζουν οι ερυθρόλευκοι έχουν πάντα τον κόσμο στο πλευρό τους. Η κρίσιμη αναμέτρηση με την Καϊράτ για το Champions League δε θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Περίπου 600 φίλοι των ερυθρολεύκων ταξίδεψαν στο Καζακστάν και αψήφησαν το πολικό ψύχος για να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το θερμόμετρο την ώρα του αγώνα έδειχνε -20 βαθμούς Κελσίου στην Αστάνα.

