Ο Ολυμπιακός παίζει παιχνίδι… επιβίωσης στο Champions League κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι (17:30, COSMOTE SPORT 1HD), καθώς χρειάζεται τη νίκη ώστε να συνεχίσει να ελπίζει στην πρόκριση στα νοκ άουτ.

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με το ματς απέναντι στον ΟΦΗ. Συγκεκριμένα, επέλεξε τους Ποντένσε και Τσικίνιο αντί των Στρεφέτσα και Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους βρίσκονται οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι