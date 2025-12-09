Ο Ολυμπιακός παίζει παιχνίδι… επιβίωσης στο Champions League κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι (17:30, COSMOTE SPORT 1HD), καθώς χρειάζεται τη νίκη ώστε να συνεχίσει να ελπίζει στην πρόκριση στα νοκ άουτ.
O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με το ματς απέναντι στον ΟΦΗ. Συγκεκριμένα, επέλεξε τους Ποντένσε και Τσικίνιο αντί των Στρεφέτσα και Ταρέμι.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους βρίσκονται οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι