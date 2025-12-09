Μια καλά οργανωμένη ομάδα πληρωμένων εκτελεστών εξάρθρωσαν οι αρχές το πρωί της Τρίτης 9/12, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα σημεία της Αττικής. Η ομάδα φέρεται να βρίσκεται πίσω από την ένοπλη επίθεση σε βάρος του Γιάννη Λάλα που εγινε στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνελήφθησαν έξι άτομα, ανάμεσά τους δύο Έλληνες και τέσσερις Αλβανοί. Οι τέσσερις από τους συλληφθέντες θεωρούνται οι βασικοί εκτελεστές της ομάδας, με ενεργό ρόλο στην απόπειρα δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συντονισμένες εφόδους σε σπίτια και αποθήκες που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα. Έως τώρα από τις έρευνες εντοπίστηκε σημαντικός οπλισμός, τέσσερα καλάσνικοφ και τρία πιστόλια.

Παράλληλα βρέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, καθώς και χρηματικά ποσά που εκτιμάται ότι συνδέονται με τις παράνομες δραστηριότητες της οργάνωσης.

Οι αρχές εξετάζουν αν τα συγκεκριμένα άτομα εμπλέκονται και σε άλλες ένοπλες επιθέσεις ή συμβόλαια θανάτου. Τα ευρήματα έχουν ήδη μεταφερθεί για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι η εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιάννη Λάλα έγινε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.