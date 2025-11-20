Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και οι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει συνταχθεί ένα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει κακουργήματα όπως εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πρώτος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ο 37χρονος, ένας από τους δύο βασικούς εκτελεστές, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα. Άτομο γνώριμο στις Αρχές, ο 37χρονος έχει «πλούσιο» βιογραφικό, από ένοπλες ληστείες έως απαγωγή επιχειρηματία.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια και ότι δεν έχει καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου.

Τέσσερις ημέρες μετά την ανθρωποκτονία, ο 37χρονος έλαβε χρήματα και ενημέρωσε δύο συνεργούς του να έρθουν από τη Θεσσαλονίκη για να πληρωθούν. Παράλληλα, προέβη σε αγορά χρυσών λιρών κι ενός scooter για την σύζυγό του, ενώ είχε ξεκινήσει διαδικασίες για την απόκτηση και πολυτελούς SUV.

Ο 27χρονος φέρεται ως βασικός εκτελεστής. Άτομο επίσης γνώριμο στην Αστυνομία, ο κατηγορούμενος λίγες ημέρες μετά την ανθρωποκτονία, προχώρησε κι αυτός σε αγορά νέου αυτοκινήτου σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 21 και 22 ετών αντίστοιχα, φέρονται ως συνεργοί των πρώτων.

Το έγκλημα, για το οποίο εκτιμάται ότι υπογράφτηκε συμβόλαιο άνω των 200.00 ευρώ, έγινε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα, τη στιγμή που ο Γιάννης Λάλας βρισκόταν αμέριμνος στο μπαλκόνι πολυτελούς σαλέ. Το θύμα δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών από δύο δράστες.

Οι δολοφόνοι διέφυγαν από το σημείο με ένα Nissan Qashqai, το οποίο και πυρπόλησαν σε αγροτικό δρόμο παραπλεύρως της Επαρχιακής Οδού Αράχωβας – Επταλόφου.