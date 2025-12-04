Κατακόρυφα αυξάνεται η ανησυχία που επικρατεί στην Ευρώπη για τις διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που δημοσιεύθηκε στο γαλλικό περιοδικό Le Grand Continent καθώς από την μια πλευρά οι πολίτες αναγνωρίζουν τη Ρωσία ως τη μεγαλύτερη απειλή, ενώ παράλληλα από την άλλη εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στην πολιτική των ΗΠΑ, με ένα σημαντικό ποσοστό να θεωρεί τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης».

Γενικευμένη ανησυχία

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από την Cluster 17 σε εννέα χώρες της ΕΕ με δείγμα 9.553 ατόμων, δείχνει ότι το 51% των Ευρωπαίων θεωρεί πως υπάρχει «αυξημένος» ή «πολύ αυξημένος» κίνδυνος η Ρωσία να εμπλακεί σε πόλεμο με τη χώρα τους τα επόμενα χρόνια. Ο βαθμός ανησυχίας διαφοροποιείται σημαντικά ανά χώρα: στην Πολωνία το ποσοστό φτάνει το 77%, ενώ στη Γαλλία και τη Γερμανία κινείται λίγο πάνω από το 50%. Στην Ιταλία, αντίθετα, οι περισσότεροι (65%) εκτιμούν ότι η απειλή πολέμου είναι μικρή ή ανύπαρκτη.

Παράλληλα, η πλειονότητα των Ευρωπαίων εμφανίζεται πολύ λιγότερο ανήσυχη ως προς την Κίνα, με το 81% να θεωρεί απίθανο ένα σενάριο ένοπλης σύγκρουσης τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το Le Grand Continent, αυτό επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία παραμένει –στα μάτια της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης– η πιο σοβαρή και άμεση κρατική απειλή.

Αυτή η αντίληψη συνοδεύεται και από βαθιά αμφιβολία σχετικά με την ικανότητα των χωρών της ΕΕ να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Το 69% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα του δεν θα μπορούσε να αποκρούσει μια ρωσική επίθεση. Οι Γάλλοι εμφανίζονται οι πιο αισιόδοξοι, κάτι που συνδέεται και με το πυρηνικό τους οπλοστάσιο, ενώ Βέλγοι, Ιταλοί και Πορτογάλοι δηλώνουν σχεδόν καθολική έλλειψη εμπιστοσύνης στις εθνικές αμυντικές δυνατότητές τους.

«Εχθρός της Ευρώπης» ο Τραμπ

Την ίδια στιγμή, τα ευρήματα καταγράφουν και μια αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν ένας στους δύο Ευρωπαίους (48%) θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο «εχθρό της Ευρώπης».

Η έρευνα καταγράφει επίσης ευρύτερες τάσεις: η πλειονότητα βλέπει τη μετανάστευση ως απειλή για την κοινωνική συνοχή, ενώ σημαντικό μέρος των πολιτών στηρίζει τη μείωση των δημόσιων δαπανών και του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.