Από τη θεωρία στην πράξη

Η Bayer, με ιστορία που ξεπερνά τα 160 χρόνια στον χώρο των φαρμάκων και αγροδιατροφής, έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια δύναμη που επηρεάζει καθοριστικά την υγεία και τη διατροφή. Με σταθερή επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, η εταιρεία ανταποκρίνεται στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, από τη βελτίωση της υγείας μέχρι την προστασία των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της διατροφικής ασφάλειας. Με βαθιά γνώση στις βιοεπιστήμες, η Bayer αναπτύσσει λύσεις που απευθύνονται στις ανάγκες ενός αυξανόμενου και γηράσκοντος πληθυσμού, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την πρόοδο στη βιώσιμη γεωργία και στην περιβαλλοντική ισορροπία.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας αποστολής της «Υγεία και Τροφή για όλους», η Bayer έχει αναγνωρίσει τους κεντρικούς άξονες όπου μπορεί να έχει ουσιαστικό και θετικό αντίκτυπο: την υγεία και τη διατροφή αλλά και το περιβάλλον. Στην Bayer Ελλάς οι άξονες αυτοί προσεγγίζονται συνολικά και αλληλένδετα, αποτελώντας το θεμέλιο για μια υπεύθυνη εταιρική λειτουργία. Παράλληλα, η εταιρεία διασφαλίζει τη συστηματική συμμόρφωση με τα πρότυπα ESG, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιωσιμότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής υπευθυνότητας σε όλες τις δραστηριότητές της. Το Impact Report της Bayer αποτυπώνει αυτή τη στρατηγική μέσα από συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Περιβάλλον: μετρήσιμη πρόοδος και δράσεις αποκατάστασης

Με την κλιματική αλλαγή να παραμένει ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια υγεία και διατροφή, η Bayer Ελλάς με σταθερό προσανατολισμό στην προαγωγή της βιωσιμότητας, καταγράφει συστηματικά τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις. Η εταιρεία συνεχίζει την ενεργειακή της μετάβαση με σημαντική αύξηση του αριθμού ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, τα οποία πλέον αποτελούν σχεδόν το 40% του εταιρικού στόλου. Ταυτόχρονα, εφαρμόζει υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων, με το σύνολο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που παύει να χρησιμοποιείται να οδηγείται σε ανακύκλωση ή δωρεά, ενισχύοντας τον κύκλο ζωής των υλικών

Παράλληλα, το πρόγραμμα «Restore Green», μια συνεργασία με την οργάνωση We4All, αποτελεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιβαλλοντικής της δέσμευσης. Μόνο το 2024, με τη συνδρομή της εταιρείας, φυτεύτηκαν πάνω από 20.000 δέντρα, ενώ περισσότερα από 100.000 άτομα επωφελήθηκαν από τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που οργανώθηκαν. Σχετικές δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε τέσσερα σχολεία της Αττικής, ενώ στις δενδροφυτεύσεις συμμετείχαν εθελοντικά και οι εργαζόμενοι της Bayer Ελλάς. Η συνολική δράση συνέβαλε στην απορρόφηση 0,2 τόνων CO₂eq μέσα σε έναν χρόνο, επιβεβαιώνοντας ότι η συστηματική συλλογική προσπάθεια μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Στον ίδιο άξονα, το πρόγραμμα Re:Contrast, που έχει σχεδιάσει η Bayer και στοχεύει στην ανάκτηση υπολειμμάτων ιωδίου από σκιαγραφικά υγρά, εφαρμόζεται ήδη σε δύο διαγνωστικά κέντρα, ενισχύοντας την υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων και συμβάλλοντας στη μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα ιατρικά απόβλητα.

Υγεία: επένδυση στην έρευνα και πρόσβαση στην καινοτομία

Στον τομέα της υγείας, η Bayer Ελλάς επενδύει σταθερά στην κλινική έρευνα και στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες. Το 2024, 746 ασθενείς συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, ενώ 66 ιατρικά κέντρα συνεργάστηκαν με την εταιρεία. Η συνολική επένδυση έφτασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντας στη δημιουργία 16 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της έρευνας ενισχύοντας τη θέση της χώρας στο διεθνές ερευνητικό οικοσύστημα. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποίησε δράσεις ενημέρωσης σε 36 διαγνωστικά κέντρα με την προβολή επιστημονικών βίντεο, ενώ η ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα Radiology Academy, ένα σύγχρονο εργαλείο κατάρτισης, συγκέντρωσε 211 ενεργούς χρήστες.

Στη διατροφή και τη γεωργία, το πρόγραμμα Regenerative Agriculture αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Bayer. Το 2024 εφαρμόστηκε σε 13 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης, με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η απόδοση στα αγροτεμάχια που ακολούθησαν αναγεννητικές πρακτικές αυξήθηκε κατά 8,8%, ενώ ο μέσος δείκτης απόδοσης της επένδυσης για τους Έλληνες παραγωγούς ήταν ιδιαίτερα υψηλός, με κέρδος 3,3€ για κάθε ευρώ που επενδύθηκε. Σημαντικές βελτιώσεις καταγράφηκαν και στην υγεία των εδαφών, με ουσιαστική αύξηση βασικών θρεπτικών στοιχείων που ενισχύουν τη γονιμότητα και την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών.

Με έμφαση στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και τη διαφάνεια

Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μόνο στοιχείο εταιρικής ευθύνης, αλλά πυλώνα επιχειρηματικής στρατηγικής. Η Bayer Ελλάς παρακολουθεί σε βάθος κάθε πτυχή της περιβαλλοντικής της επίδοσης, βελτιώνει τις διαδικασίες της και επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν το κοινωνικό σύνολο. Στον τομέα της διακυβέρνησης και της διαφάνειας, έχει προχωρήσει σε συνεργασία με τη Dataphoria, τη νεοφυή εταιρεία που εξειδικεύεται στη συλλογή και ανάλυση ESG δεδομένων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Bayer Ελλάς μπορεί να αξιολογεί με ακρίβεια την πρόοδο των δράσεων βιωσιμότητας, να ενισχύει τη λογοδοσία της και να λαμβάνει αποφάσεις βασισμένες σε αξιόπιστα και τεκμηριωμένα στοιχεία.

Το ίδιο υψηλό επίπεδο δέσμευσης αποτυπώνεται και στις κοινωνικές πολιτικές της εταιρείας, ειδικά σε θέματα ισότητας, ενδυνάμωσης και ευημερίας των εργαζομένων. Το 2024 σημειώθηκε gender pay gap μόλις 1%, ενώ οι γυναίκες αποτελούν το 43,8% του συνολικού εργατικού δυναμικού της εταιρείας.

Καταγράφηκαν, δε, 260 συμμετοχές σε δράσεις ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης, όπως το Lean In Circle, το Mentorship Program και πρωτοβουλίες για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, μέσω του Employee Assistance Program, εργαζόμενοι είχαν πρόσβαση σε εξειδικευμένη υποστήριξη για προσωπικά ή επαγγελματικά ζητήματα, ενισχύοντας τη συνολική ευημερία και ψυχική τους υγεία.

Οι πρωτοβουλίες αυτές συνδυάζονται με δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς, όπως η μακροχρόνια συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου για την υποστήριξη απομακρυσμένων νησιών και το πρόγραμμα Behind the Wheel, το οποίο προάγει την οδική ασφάλεια και την οικολογική οδήγηση.

Το 2024, η Bayer Ελλάς κατέδειξε έμπρακτα ότι οι στόχοι ESG μπορούν να μετατραπούν σε μετρήσιμες, πραγματικές δράσεις. Από την κλινική έρευνα και την περιβαλλοντική αποκατάσταση μέχρι τη βιώσιμη γεωργία και την ενδυνάμωση των εργαζομένων, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η υπεύθυνη ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία. Με τη διαφάνεια, τη συνεργασία και την επιστημονική αξιοπιστία στο επίκεντρο, συνεχίζει να χτίζει ένα μοντέλο που συνδυάζει την πρόοδο με τον σεβασμό προς την κοινωνία και το περιβάλλον, συμβάλλοντας σε ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον για όλους.