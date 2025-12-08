Οι πιλότοι εμπορικών πτήσεων συχνά αποκρύπτουν προβλήματα ψυχικής υγείας επειδή φοβούνται ότι η αποκάλυψη της θεραπείας ή της φαρμακευτικής αγωγής -ή ακόμη και η απλή αναζήτηση βοήθειας- θα μπορούσε να οδηγήσει σε αφαίρεση της άδειάς τους, θέτοντας σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους επιβάτες.

Το Reuters μίλησε σε 24 πιλότους σε αμερικανικές και ξένες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίοι δήλωσαν ότι δίσταζαν να αποκαλύψουν προβλήματα ψυχικής υγείας -ακόμη και ήπια ή αντιμετωπίσιμα- φοβούμενοι την άμεση παύση τους και μια μακρά, δαπανηρή ιατρική αξιολόγηση που θα μπορούσε να τερματίσει την καριέρα τους. Οι λόγοι που δεν αποκάλυπταν τι τους συμβαίνει ήταν, μεταξύ άλλων, το κοινωνικό στίγμα και η πολιτική των αεροπορικών εταιρειών.

Σύμφωνα με την εταιρεία Delta στην κοινότητα των πιλότων υπάρχει στίγμα γύρω από την αναζήτηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Όπως πολλές μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, η Delta προσφέρει εμπιστευτικά προγράμματα υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες για το προσωπικό. Πρόσφατα εγκαινίασε ένα νέο πρόγραμμα υποστήριξης για πιλότους, προσφέροντας πρόσβαση σε θεραπεία και coaching, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις απαιτήσεις της ιατρικής πιστοποίησης. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για να προσφέρουμε επιπλέον λύσεις», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Στους περισσότερους κλάδους, τα άτομα μπορούν να αναζητήσουν ιατρική ή ψυχολογική θεραπεία χωρίς να εμπλέκουν τους εργοδότες ή τους ρυθμιστικούς φορείς, όπως η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).

Oι πιλότοι πρέπει να πληρούν αυστηρά σωματικά και ψυχολογικά κριτήρια για να διατηρούν την ιατρική πιστοποίηση της FAA και σε ορισμένες περιπτώσεις υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις κάθε έξι μήνες. Όσοι αναφέρουν άγχος ή κατάθλιψη μπορεί να παυθούν. Ενώ ήπιες περιπτώσεις μπορούν να εγκριθούν γρήγορα, οι σοβαρές καταστάσεις απαιτούν εκτεταμένη αξιολόγηση από την FAA, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και έναν χρόνο ή περισσότερο.

Έλλειψη ενιαίου πλαισίου

Μια δεκαετία μετά την πτώση αεροσκάφους Airbus A320 σε γαλλική πλαγιά από πιλότο της Germanwings με ιστορικό σοβαρής κατάθλιψης, η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία δεν έχει ακόμη διαμορφώσει ένα ενιαίο παγκόσμιο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας των πιλότων, και το στίγμα παραμένει σημαντικό εμπόδιο, σύμφωνα με συνεντεύξεις του Reuters.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) απαιτεί από τις αεροπορικές εταιρείες να προσφέρουν προγράμματα υποστήριξης από συναδέλφους και έχει ενισχύσει την εποπτεία των ιατρικών εξεταστών.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η FAA έχει διευρύνει τη λίστα της με εγκεκριμένα αντικαταθλιπτικά και άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών. Η Αυστραλιανή Αρχή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (CASA) επιτρέπει σε πιλότους με κατάθλιψη και άγχος να διατηρούν την ιατρική τους πιστοποίηση κατά περίπτωση – ακόμη και ενώ λαμβάνουν θεραπεία, εφόσον οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι διαχειρίσιμοι.

«Αν δεν πεις ψέματα, δεν πετάς»

Σε μια μελέτη του 2023 με 5.170 πιλότους από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν ότι απέφευγαν τη χρήση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης γιατί φοβόντουσαν ότι δεν θα μπορούσαν να πετάξουν. Το συναίσθημα αυτό αποτυπώνεται σε μια σκοτεινή φράση στην κοινότητα των πιλότων: «Αν δεν πεις ψέματα, δεν πετάς»»

Σε καθεστώς αναπηρίας

Όταν ένας πιλότος παύεται λόγω προβλήματος υγείας, οι οικονομικές συνέπειες μπορεί να είναι σημαντικές. Αφού εξαντλήσουν τις ημέρες ασθενείας, συχνά τίθενται σε καθεστώς αναπηρίας, το οποίο μπορεί να μειώσει σημαντικά το εισόδημά τους.

Ο Τρόι Μέριτ, 33 ετών, πιλότος εμπορικής αεροπορικής εταιρείας στις ΗΠΑ, καθηλώθηκε οικειοθελώς τον Δεκέμβριο του 2022 και άρχισε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή αφού συνειδητοποίησε ότι η κατάθλιψη και το άγχος είχαν επηρεάσει την ικανότητά του να πετάει με ασφάλεια, όπως δήλωσε.

Η επιστροφή στο κόκπιτ σήμαινε έξι μήνες σταθερής φαρμακευτικής αγωγής και μια σειρά ψυχολογικών και γνωστικών τεστ, κάποια από τα οποία δεν καλύπτονταν από την ασφάλεια υγείας. Όπως είπε στο Reuters η διαδικασία τού κόστισε περίπου 11.000 δολάρια. «Είμαι καλύτερος πιλότος σήμερα από ό,τι ήμουν πριν», είπε.