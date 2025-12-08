Σε μια παραμυθένια ατμόσφαιρα, ο Πειραιάς λαμπερός, γεμάτος ζεστασιά και εορταστική μαγεία, άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των εφετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στον Πειραιά – Γιορτές στις Γειτονιές».

Χιλιάδες Πειραιώτες και επισκέπτες κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης, όπου ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, μαζί με τη σύζυγό του Βάλια, τα παιδιά τους Πέτρο και Γιολάντα και τη δημοφιλή ερμηνεύτρια Λένα Ζευγαρά, έδωσε το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης και φωταγώγησε το εντυπωσιακό φυσικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 15 μέτρων, το οποίο δεσπόζει μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Χιλιάδες λαμπιόνια ένωσαν τη λάμψη τους, μεταμορφώνοντας την πλατεία και τους γύρω δρόμους σε έναν φωτεινό καμβά ελπίδας και αισιοδοξίας. Την ίδια στιγμή, άναψαν και τα φώτα του Δημαρχείου Πειραιά, ενώ λαμπερά πυροτεχνήματα «ζωγράφισαν» τον πειραϊκό ουρανό με χρώματα και σχήματα.

Οι συντελεστές της εκδήλωσης

Οι παρουσιαστές της βραδιάς, Ανθή Βούλγαρη και Χάρης Χρονόπουλος, έδωσαν στο εορταστικό σκηνικό, ακόμη περισσότερη ζεστασιά, χιούμορ και λάμψη.

Το κέφι απογειώθηκε με τη συναυλία της ξεχωριστής ερμηνεύτριας Λένας Ζευγαρά, η οποία – σε συνεργασία με τον 104.6 My Radio, Powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο – ανέβασε τη διάθεση του κοινού και χάρισε ένα δυναμικό μουσικό πρόγραμμα, σε μια τεράστια σκηνή γεμάτη ρυθμό, τραγούδι και χαρά. Μαζί με την Λένα Ζευγάρα, ο Πέτρος Ιακωβίδης, χάρισε στο κοινό μεγάλες μουσικές επιτυχίες.

Νότες μαγείας πρόσθεσαν με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες τους, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, ενισχύοντας την εορταστική ατμόσφαιρα.

Το φυσικό έλατο, που έφτασε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, γνωστό για την παράδοση και την ποιότητα των χριστουγεννιάτικων δέντρων του, έκλεψε τις εντυπώσεις. Περισσότερα από 200.000 λαμπιόνια φώτισαν το κέντρο της πόλης, δημιουργώντας μια παραμυθένια ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη.

Η «καρδιά» του Πειραιά χτυπά σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος αυτής της λαμπερής γιορτής, με δωρεάν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο κέντρο και στις γειτονιές του Πειραιά.

«Ο Πειραιάς γίνεται μια μεγάλη, φωτεινή γειτονιά»

Σε μια λαμπερή, γιορτινή ατμόσφαιρα, ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, καλωσόρισε τους χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, επισημαίνοντας: «Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, ο Πειραιάς γίνεται μια μεγάλη, φωτεινή γειτονιά. Μια πόλη που ενώνεται, χαμογελά και γιορτάζει. Στα δώδεκα χρόνια που έχω την τιμή να βρίσκομαι στο «τιμόνι» του δήμου, κρατήσαμε σταθερές δύο βασικές αρχές: τον σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, χωρίς σπατάλες και υπερβολές και τη δημιουργία ενός εορτασμού που «αγκαλιάζει» κατά το δυνατό ολόκληρο τον Πειραιά. Γιατί ο Πειραιάς δεν είναι μόνο το κέντρο, είναι κάθε γειτονιά, κάθε Δημοτική Κοινότητα. Γι’ αυτό και φροντίσαμε το γιορτινό κλίμα να φτάσει παντού, προσφέροντας στιγμές χαράς, ψυχαγωγίας και διασκέδασης σε όλους.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτή την όμορφη βραδιά: τους συνεργάτες μου στον δήμο, τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εργάστηκαν με συνέπεια για τον στολισμό της πόλης και την προετοιμασία των εκδηλώσεων. Ευχαριστώ, επίσης, όλους όσοι βοήθησαν, ώστε η αποψινή εκδήλωση να είναι πραγματικά ξεχωριστή.

Σε μια εποχή με πολλές προκλήσεις, όλοι χρειαζόμαστε στιγμές χαράς και αισιοδοξίας. Είμαι βέβαιος ότι, τις επόμενες τριάντα ημέρες ο Πειραιάς θα προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους όμορφες γιορτινές εμπειρίες.

Κοιτάζοντας μπροστά, θέλω να εκφράσω την αισιοδοξία μου ότι το 2026 θα είναι μια ακόμη καλύτερη χρονιά για όλους μας και για την πόλη μας. Με νέα και σημαντικά έργα, που θα αρχίσουν να «ξεδιπλώνονται» από τις αρχές του 2026 και θα μας κάνουν ακόμη πιο αισιόδοξους για το μέλλον. Παρά τα υπαρκτά προβλήματα, η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης αποδίδει ουσιαστικά και θετικά αποτελέσματα. Είμαστε εδώ, με όρεξη και διάθεση, για να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά, ώστε κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες να ζουν σε έναν ακόμη καλύτερο Πειραιά. Αυτός είναι ο στόχος και το όραμά μας. Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα με υγεία και αγάπη σε όλους».

«Έχουμε σχεδιάσει και φέτος ένα πλούσιο, δωρεάν πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους»

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε χιλιάδες πολίτες σε αυτή τη γιορτινή βραδιά μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, σε μία από τις πιο φωτεινές και αισιόδοξες στιγμές του χρόνου.

Έχουμε σχεδιάσει και φέτος ένα πλούσιο, δωρεάν πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, από σήμερα έως τις 7 Ιανουαρίου, με στόχο να φτάσει το εορταστικό κλίμα σε κάθε γωνιά της πόλης και σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. Οι εφετινές εκδηλώσεις, σχεδιάστηκαν με επίκεντρο τα παιδιά και την οικογένεια, με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, αξιοποιώντας συνεργασίες και υποστηρικτές, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια, αλλά και με ισχυρή κοινωνική διάσταση και δράσεις προσφοράς.

Θερμές ευχαριστίες στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη για την καθοδήγηση και το όραμά του, καθώς και στους εργαζόμενους του δήμου, τους φορείς, συλλόγους, ιδρύματα και όλους όσοι συμμετέχουν και στηρίζουν τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να συναντιόμαστε πάντα με χαμόγελο».

«Ο κόσμος αποτελεί μια ζεστή “αγκαλιά”»

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του ΟΠΑΠ Μανώλης Σταυρουλάκης, o οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο είναι ταυτισμένο με τις καρδιές μας, με τα Χριστούγεννα, τις γιορτές, την τύχη και τις μεγάλες επιτυχίες που υπόσχεται σε χιλιάδες ανθρώπους εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη βραδιά και όλος ο κόσμος αποτελεί μια ζεστή «αγκαλιά» για τις μεγάλες εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει ο δήμος. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, τη Δημοτική Αρχή και ευχόμαστε από καρδιάς καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ’ όλα».

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πειραιά στην ιστοσελίδα.

Τη διοργάνωση της φωταγώγησης του δέντρου είχαν ο Δήμος Πειραιά -Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination Piraeus, Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού-Μηχανολογικού και το “104,6 My Radio” Powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο.

Εικόνες από τη μεγάλη βραδιά