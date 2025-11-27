Σε μια λαμπρή εκδήλωση, που «έβαλε» την Αθήνα και επίσημα στην εορταστική περίοδο, φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα.

Ήδη από τις 18.00 εκατοντάδες πολίτες άρχισαν να συρρέουν στην πλατεία Συντάγματος, ενώ στις 19.30 δόθηκε το έναυσμα για να φωταγωγηθεί το δέντρο.

Η βραδιά ξεκίνησε με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου έκανε μία γιορτινή «παρέλαση» στις 18:00 από το σιντριβάνι της Ερμού έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει τη μουσική και να γίνει μέρος της μεγάλης χριστουγεννιάτικης συνάντησης.

Δείτε εικόνες και βίντεο από την εκδήλωση

























