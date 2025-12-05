Η ομάδα συμβούλων του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ —ο οποίος έχει εκφράσει στο παρελθόν επιφυλάξεις για τα εμβόλια— αποφάσισε να αποσύρει τη σύσταση για καθολικό εμβολιασμό των νεογνών κατά της ηπατίτιδας Β, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την ιατρική κοινότητα.

Με την αλλαγή αυτή, η οποία αναμένεται να επηρεάσει την ομοσπονδιακή πολιτική, καταργείται μια πρακτική που εφαρμόζεται για πάνω από τρεις δεκαετίες. Η πρόταση εγκρίθηκε με οκτώ ψήφους υπέρ και τρεις κατά.

Εμβόλιο μόνο αν η μητέρα είναι θετική

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, η πρώτη δόση του εμβολίου θα χορηγείται άμεσα μετά τον τοκετό μόνο εφόσον η μητέρα έχει βρεθεί θετική στον ιό. Αν οι εξετάσεις της μητέρας είναι αρνητικές, οι γονείς καλούνται πλέον να συζητούν με επαγγελματία υγείας για το εάν και πότε θα εμβολιάσουν το μωρό τους.

Φόβοι για αύξηση κρουσμάτων

Η πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, Σούζαν Κρέσλι, επέκρινε σκληρά την απόφαση, προειδοποιώντας ότι η εγκατάλειψη της έως τώρα πολιτικής θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αύξηση των κρουσμάτων ηπατίτιδας Β σε βρέφη και παιδιά.

Τα τρία μέλη που ψήφισαν κατά υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν πως η αλλαγή θα ωφελήσει την παιδική υγεία. «Οφείλουμε να μην προκαλούμε βλάβη. Με αυτή την αναθεώρηση, θέτουμε τα παιδιά σε κίνδυνο», δήλωσε ο παιδίατρος Κόντι Μέισνερ.

Η ηπατίτιδα Β είναι ένας ιός που πλήττει το ήπαρ και μεταδίδεται κυρίως μέσω αίματος ή σεξουαλικής επαφής. Η σοβαρότητά της είναι μεγάλη, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση ή και καρκίνο του ήπατος.

Ψηφίζουν χωρίς να είναι εξειδικευμένοι

Η ACIP, η συμβουλευτική επιτροπή που διαμορφώνει τις εμβολιαστικές κατευθύνσεις στις ΗΠΑ, έχει δεχθεί επικρίσεις διότι αρκετά μέλη της δεν διαθέτουν σχετική εξειδίκευση, ενώ ορισμένοι από αυτούς έχουν εκφράσει αμφισβητήσεις για τα εμβόλια. Τον Σεπτέμβριο είχε ήδη τροποποιήσει τις οδηγίες σχετικά με τα εμβόλια για την Covid-19 και την ιλαρά, παρά τις αντιρρήσεις πολλών ειδικών.

Ο Κένεντι, τον Ιούλιο, προχώρησε στην απομάκρυνση των 17 ανεξάρτητων επιστημόνων που συμμετείχαν στην Επιτροπή και τους αντικατέστησε με νέα μέλη, κανένα από τα οποία δεν είναι ανοσιολόγος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από την πλευρά του, εξακολουθεί να συνιστά τον άμεσο εμβολιασμό όλων των νεογέννητων κατά της ηπατίτιδας Β, ακολουθούμενο από επιπλέον δόσεις. Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι περίπου 95% των βρεφών που μολύνονται σε τόσο μικρή ηλικία θα αναπτύξουν χρόνια μορφή της νόσου.