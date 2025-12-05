Υπόθεση αρπαγής και ληστείας διευρευνούν οι Αρχές σε βάρος 47χρονου κτηνίατρου στην Κυπαρισσία, έπειτα από καταγγελία του ίδιου.

Η Αστυνομία αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμη και οι δράστες να είναι από το στενό οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του 47χροονου.

Όπως ανέφερε στις Αρχές το θύμα λίγα άτομα γνώριζαν ότι υπήρχαν χρήματα στο πατρικό του, το οποίο πλέον δεν υπάρχει, και το ήξεραν άτομα, μόνο από το στενό συγγενικό περιβάλλον του.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το βράδυ της Τρίτης, τέσσερα άτομα, που φορούσαν μάσκες, τον περίμεναν έξω από το σπίτι του. Μόλις τον είδαν να μπαίνει, τον άρπαξαν, τον έβαλαν στο αυτοκίνητό τους και στην συνέχεια τον οδήγησαν σε μία ερημική τοποθεσία.

Σύμφωνα με την καταγγελία άρχισαν να τον χτυπούν και να τον ρωτούν πού βρίσκονται 180.000 ευρώ τα οποία ήξεραν ότι φυλάσσει στο πατρικό σπίτι του στα Σεπόλια.

Ο 47χρονος απάντησε ότι δεν έχει αυτό το ποσό αλλά ότι έχει 25.000 ευρώ στο σπίτι του στην Κυπαρισσία. Έτσι, δύο από τους δράστες, του πήραν τα κλειδιά πήγαν στο σπίτι του στην Κυπαρισσία και απέσπασαν τα χρήματα.

Στην συνέχεια διέφυγαν όλοι μαζί, ώσπου άφησαν τον 47χρονο κτηνίατρο, μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, σε ένα χωριό έξω από τη Μεσσηνία.

Οι έρευνες συνεχίζονται.