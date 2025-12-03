Οι Aρχές διερευνούν μια σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ληστείας σε βάρος 47χρονου κτηνιάτρου, έπειτα από καταγγελία που έκανε το βράδυ της Τρίτης (2/12/2025).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το ίδιο βράδυ στην Κυπαρισσία τέσσερα άτομα με καλυμμένα πρόσωπα και full–face κουκούλες τον πλησίασαν τη στιγμή που έμπαινε στο σπίτι του. Με απειλές βίας τον ανάγκασαν να μπει στο δικό τους όχημα και τον μετέφεραν σε μια απομονωμένη παραλιακή περιοχή.

Εκεί, όπως κατέθεσε, τον πίεσαν να αποκαλύψει πληροφορίες για χρήματα που είχε στο σπίτι του.

Οι δράστες τον εγκατέλειψαν

Μάλιστα, οι δράστες τον άφησαν σε ερημική τοποθεσία χωρίς τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Οι δύο από τους δράστες πήραν τα κλειδιά του και πήγαν στο σπίτι του στην Κυπαρισσία, ενώ ο 47χρονος έμεινε υπό την επίβλεψη των άλλων δύο. Αργότερα επέστρεψαν οδηγώντας και το αυτοκίνητό του, έχοντας αφαιρέσει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, 25.000 ευρώ από την κατοικία του.

Στη συνέχεια τον μετέφεραν ξανά με το αυτοκίνητό του σε απομονωμένη περιοχή, όπου τον εγκατέλειψαν, παίρνοντας όμως μαζί τους τα κλειδιά του οχήματος.

Ο 47χρονος περπάτησε μέχρι ένα καφενείο της περιοχής, από όπου επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε όλα όσα είχαν συμβεί.