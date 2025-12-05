Κλειστοί είναι αρκετοί δρόμοι λόγω της κακοκαιρίας Byron που έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω συσσώρευσης υδάτων με στόχο την ασφάλεια των πολιτών.

Στην Αττική υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στους εξής δρόμους:

Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Σχίνου (Μέγαρα) από το ύψος ρέματος Ντουράκου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαυρολίμνη (Από 16:29 της 04/12/2025).

Αγ. Αικατερίνης (Μάνδρα) από το ύψος του ρέματος Αγ. Αικατερίνης (Από 17:55 της 04/12/2025).

Ήμερου Πεύκου (Σπάτα) από το ύψος της Λ. Μαραθώνος έως το ύψος ανωνύμου οδού. (Από 20:25 της 04/12/2025)

Λ. Δημοκρατίας (Κερατσίνι) από το ύψος της Ακτής Ιωνίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα (Από 23:36 της 04/12/2025).

Λ. Αθηνών από το ύψος της εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά προς Πειραιά (Από 00:45 της 05/12/2025).

Λ. Γρ. Λαμπράκη (Κερατσίνι) από το ύψος της Λ. Σχιστού έως το ύψος της

οδού Μπαλή (Από01:42 της 05/12/2024).

οδού Μπαλή (Από01:42 της 05/12/2024). Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος της Περιφερειακής Αιγάλεω έως το ύψος της Αττικής Οδού, (Από 01:55 της 05/11/2025) 8.28ης Οκτωβρίου (Νέα Πέραμος) από το ύψος της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου έως το ύψος της σχολής πυροβολικού χ/θ 36 (Από 02:23 της 05/12/2025).

Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος της εξόδου Νέας Περάμου χ/θ 32 προς τον παράδρομο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο (Από 04:43 της 05/12/2025)

Δείτε αναλυτικά εδώ τους κλειστούς δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα