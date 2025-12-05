Ανεστάλη λόγω της κακοκαιρίας Byron η απεργία των ταξί που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή 5/12.

Τα ταξί θα κυκλοφορήσουν κανονικά σήμερα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες λόγω και των έντονων καιρικών φαινομένων.

«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ.

«Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών» προστίθεται.