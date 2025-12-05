Η κακοκαιρία Byron έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών, καθώς λόγω του μεγάλου όγκου των υδάτων αρκετοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ενώ άλλοι έκλεισαν.

Έτσι σήμερα όσοι εργάζονται στον δημόσιο τομέα μπορούν να απουσιάσουν νόμιμα από την εργασία τους, αν δεν δίνανται να μετακινηθούν προς αυτή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

Σύμφωνα με αυτές, «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος».

Σύσταση και στον ιδιωτικό τομέα

Το υπουργείο Εργασίας τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με εφαρμογή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Οι εργοδότες στις περιοχές που έχουν πληγεί είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε, όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας κλπ) να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.

Γενικότερα για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.